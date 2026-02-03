الثلاثاء 03 فبراير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

بنظام الساعات المعتمدة، وزير التعليم العالي يوافق على إتاحة الدراسات العليا بـ حقوق سوهاج

الدكتور حسان النعمانى
الدكتور حسان النعمانى رئيس جامعة سوهاج
18 حجم الخط

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، عن صدور قرار الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات، بالموافقة على إصدار اللائحة الداخلية لـ  مرحلة الدراسات العليا بكلية الحقوق  بنظام الساعات المعتمدة، وفقًا للقرار الوزاري رقم ٤٨٩ لسنة ٢٠٢٦.

موافقة وزارية لمرحلة الدراسات العليا بكلية الحقوق بجامعة سوهاج وبدء الدراسة بدبلومي القانون العام والخاص

وأوضح العناني أن هذا القرار يأتي في إطار استكمال منظومة التعليم القانوني بالجامعة وإعداد كوادر قانونية مؤهلة علميًا وعمليًا، مضيفا أن كلية الحقوق تمتلك نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس والخبرات الأكاديمية القادرة على تقديم برامج دراسات عليا على أعلى مستوى.

واضاف الدكتور عثمان عبد القادر عميد الكلية أنه بناء علي القرار الوزاري يتم تفعيل العمل وبدء الدراسة بالخطط الدراسية لدبلومي القانون العام، والقانون الخاص الواردين باللائحة، مضيفا ان الكلية  أنهت كافة الاستعدادات الأكاديمية والإدارية لبدء الدراسة، بما يضمن تقديم تجربة تعليمية متميزة للدارسين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي المجلس الأعلى للجامعات أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ر وزير التعليم العالي والبحث العلمي لدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلم وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج

مواد متعلقة

الكشف على 4 آلاف مواطن خلال شهر ضمن خدمات المجلس الطبي بسوهاج

"سوهاج الأهلية" تعفي الطلاب المتفوقين من مصروفات الكتاب الجامعي

محافظ سوهاج يتفقد مشروع إنشاء المجمع السكني بأرض المشتل بحي غرب

رئيس جامعة سوهاج الأهلية: تنفيذ أول مبنى معامل متطور على مستوى الجمهورية

مصرع سائق توك توك صعقا بالكهرباء أثناء صيد الأسماك بسوهاج

محافظ سوهاج يتفقد مستشفى ساقلتة المركزي استعدادًا للافتتاح الرسمي

رئيس مياه سوهاج يناقش مع مساعد وزير الإسكان الموقف التنفيذي لمشروعات حياة كريمة

محافظ سوهاج يكشف حقيقة واقعة إهانته لمعلم وفصله من عمله بصورة تعسفية

الأكثر قراءة

ظهرت الآن، احصل على نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية بالاسم ورقم الجلوس

أردوغان يصطحب 10 وزراء في زيارة مصر غدا

النواب يوافق على انضمام مصر لبرنامج أفق أوروبا للبحث العلمي والابتكار

مودريتش يعلق على انتقال كريم بنزيما إلى الهلال السعودي

أسعار عمرة التضامن في شعبان 2026 (انفوجراف)

قضية حبيبة الشماع، قرار من المحكمة في دعوى التعويض بـ100 مليون جنيه ضد شركة أوبر

رفع الجلسة العامة لـ النواب ومعاودة الانعقاد غدا

أمين اتحاد الجامعات العربية: الذكاء الاصطناعي فرصة استراتيجية لإعادة هيكلة منظومة التعليم العالي

خدمات

المزيد

السكر يسجل 28 جنيها للكيلو اليوم الثلاثاء

سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء 3 فبراير 2026

تبدأ بـ 108 جنيهات، سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

المسكوفي يقفز 12 جنيهًا، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

أسعار عمرة التضامن في شعبان 2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الصلاة التي تغيرت فيها القبلة وقصة مسجد القبلتين

موعد استطلاع هلال رمضان 2026 وأول أيامه فلكيا

من الأقصى إلى الحرام، الأزهر يسلط الضوء على معاني تحويل القبلة ووسطية الإسلام

المزيد
الجريدة الرسمية