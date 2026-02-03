فيديو يقود الشرطة لضبط لصوص سرقة الدراجات النارية بالسويس

18 حجم الخط

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام شخصين بسرقة دراجة نارية بالسويس، وضبط مرتكبا الواقعة.





رصدت المتابعة الأمنية ، مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام شخصين بسرقة دراجة نارية بالسويس.

وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وبسؤال القائم على النشر مالك محل - مقيم بدائرة قسم شرطة فيصل بالسويس، قرر أنه بتاريخ 16/11/2025 إكتشف سرقة دراجته النارية حال توقفها بدائرة قسم شرطة فيصل، وعقب ذلك قام أحد الأشخاص بالتواصل معه هاتفيًا وإخباره بأن دراجته النارية بحوزته وطلب منه مبلغ مالى نظير إستعادتها، وقام بدفع المبلغ المالى وإستعادة دراجته آنذاك، ولم يقم بالإبلاغ عن الواقعة.



وتمكن رجال الشرطة من تحديد مرتكبا الواقعة عاطلان "مقيدان الحرية على ذمة قضية سرقة دراجة نارية وحيازة أسلحة نارية".

وبمواجهتهما أقرا بإرتكاب الواقعة، وأضافا بإرتكابهما واقعتين مماثلتين، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.