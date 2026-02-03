الثلاثاء 03 فبراير 2026
فيديو يقود الشرطة لضبط لصوص سرقة الدراجات النارية بالسويس

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام شخصين بسرقة دراجة نارية بالسويس، وضبط مرتكبا الواقعة.
   


رصدت المتابعة الأمنية ، مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام شخصين بسرقة دراجة نارية بالسويس.

وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وبسؤال القائم على النشر مالك محل - مقيم بدائرة قسم شرطة فيصل بالسويس، قرر أنه بتاريخ 16/11/2025 إكتشف سرقة دراجته النارية حال توقفها بدائرة قسم شرطة فيصل، وعقب ذلك قام أحد الأشخاص بالتواصل معه هاتفيًا وإخباره بأن دراجته النارية بحوزته وطلب منه مبلغ مالى نظير إستعادتها، وقام بدفع المبلغ المالى وإستعادة دراجته آنذاك، ولم يقم بالإبلاغ عن الواقعة.


وتمكن  رجال الشرطة من تحديد مرتكبا الواقعة عاطلان "مقيدان الحرية على ذمة قضية سرقة دراجة نارية وحيازة أسلحة نارية".

 وبمواجهتهما أقرا بإرتكاب الواقعة، وأضافا بإرتكابهما واقعتين مماثلتين، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

