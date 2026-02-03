الثلاثاء 03 فبراير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط شخص لإدارته ناديا صحيا بدون ترخيص واستغلاله في أعمال منافية للآداب

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط شخص لإدارته ناديا صحيا بدون ترخيص واستغلاله في أعمال منافية للآداب بمدينة نصر.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص بإدارة نادٍ صحي بدون ترخيص، كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة، واستغلاله في ممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة لراغبي المتعة مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف النادي، وأسفر ذلك عن ضبط المتهم وبصحبته6 سيدات إحداهن لها معلومات جنائية، وشخصان أحدهما يحمل جنسية إحدى الدول. وبمواجهتهم أقروا بممارستهم النشاط الإجرامي على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

عقوبة إعلان الدعارة عبر الوسائل المختلفة

وتنص المادة 14 من القانون ذاته على معاقبة من يعلن بأي وسيلة عن دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة بالحبس حتى 3 سنوات وغرامة لا تتجاوز 100 جنيه.

نشر مواد خادشة للحياء أو الإعلان عبر التطبيقات الإلكترونية
وتنص المادة 178 من قانون العقوبات على معاقبة من ينشر مواد خادشة للحياء عبر مواقع التواصل أو التطبيقات الإلكترونية بالحبس حتى سنتين وغرامة لا تقل عن 5000 جنيه.

عقوبة التحريض على الفسق في مكان عام
وطبقًا للمادة 269 مكرر، يعاقب من يحرض المارة على الفسق بالحبس لا يقل عن 3 أشهر، ويرتفع الحد الأدنى إلى سنة كاملة وغرامة تصل إلى 3000 جنيه في حال تكرار الجريمة.

عقوبة التعرض للغير بما يخدش الحياء
ووفق المادة 306 مكرر (أ) من قانون العقوبات، يعاقب المتهم بالحبس من 6 أشهر إلى سنتين  وغرامة بين “500 و2000 جنيه” في حال التعرض للغير بفعل أو قول يخدش الحياء.

ضبط ناد صحي بدون ترخيص الجرائم المنافية للآداب حماية الاداب مدينة نصر القاهرة أعمال منافية للآداب وزارة الداخلية اخبار الحوادث الامن العام

