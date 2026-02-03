الثلاثاء 03 فبراير 2026
ضبط 8 ملايين جنيه حصيلة قضايا إتجار بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة

واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن حملاتهم المكثفة لمكافحة الجرائم التموينية، استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وضبط الأسواق، والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم لتحقيق أرباح غير مشروعة.

 

حملات على الأسواق لمنع التلاعب بأسعار الخبز

وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بنشاط المخابز السياحية الحرة والمدعمة، وضُبط خلالها قرابة 18 طن دقيق (أبيض وبلدي مدعم).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

 

كما واصلت أجهزة وزارة الداخلية ، الجهود الأمنية المكثفة لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما يترتب على ذلك من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي.

حيث أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالإتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تجاوزت 8 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

