الأمن يكشف ملابسات العثور على جثمان شخص أجنبي مشنوقًا بالبحر الأحمر

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات العثور على جثمان شخص أجنبي مشنوقًا بالبحر الأحمر.

وكانت قد رصدت الأجهزة الأمنية، ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تلقي أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول رسالة صوتية من زوجة شقيقه تفيد بالعثور على جثمان شقيقه، الذي يحمل ذات الجنسية، مشنوقًا بمحافظة البحر الأحمر، مع الإشارة إلى وجود خلافات بينه وبعض أصدقائه، وكشفت الأجهزة الأمنية حقيقة الواقعة.

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ سابق تبلغ لقسم شرطة شلاتين من ربة منزل، أفادت باكتشافها وفاة زوجها داخل محل إقامته بدائرة القسم، موضحة أنه أقدم على الانتحار شنقًا، على خلفية خلافات زوجية بينهما.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثمان بمعرفة الجهات المختصة، تبين عدم وجود أي إصابات أو آثار تشير إلى شبهة جنائية، وتم التأكد من أن الوفاة ناتجة عن الانتحار.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

