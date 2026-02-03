الثلاثاء 03 فبراير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الأمن يكشف ملابسات العثور على جثمان شخص أجنبي مشنوقًا بالبحر الأحمر

الأمن يكشف ملابسات
الأمن يكشف ملابسات العثور على جثمان شخص أجنبي مشنوقًا بالبحر
18 حجم الخط

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات العثور على جثمان شخص أجنبي مشنوقًا بالبحر الأحمر.

وكانت قد رصدت الأجهزة الأمنية، ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تلقي أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول رسالة صوتية من زوجة شقيقه تفيد بالعثور على جثمان شقيقه، الذي يحمل ذات الجنسية، مشنوقًا بمحافظة البحر الأحمر، مع الإشارة إلى وجود خلافات بينه وبعض أصدقائه، وكشفت الأجهزة الأمنية حقيقة الواقعة.
وبالفحص، تبين أنه بتاريخ سابق تبلغ لقسم شرطة شلاتين من ربة منزل، أفادت باكتشافها وفاة زوجها داخل محل إقامته بدائرة القسم، موضحة أنه أقدم على الانتحار شنقًا، على خلفية خلافات زوجية بينهما.
وبتوقيع الكشف الطبي على الجثمان بمعرفة الجهات المختصة، تبين عدم وجود أي إصابات أو آثار تشير إلى شبهة جنائية، وتم التأكد من أن الوفاة ناتجة عن الانتحار.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أجهزة الأمن بوزارة الداخلية أجهزة الأمن الجثمان الكشف الطبي وزارة الداخلية محافظة البحر الاحمر محافظة البحر قسم شرطة

مواد متعلقة

خدمات وزارة الداخلية 2026، أسعار خدمات الأحوال المدنية لإصدار بطاقات الرقم القومي والشهادات المميكنة

أخبار الحوادث اليوم: ماكينات ذاتية ورخص قيادة دولية بمطار القاهرة.. التحقيق مع الفنان محمود حجازي بتهمة التحرش..مصرع 3 عناصر شديدة الخطورة وضبط مخدرات بقيمة 80 مليون جنيه

الداخلية تكشف كواليس فيديو سيدة الشرقية وتضبط جارها بعد منعها من المرور بنجلها من ذوي الهمم

جنون المشاهدات السبب..الأمن يكشف ملابسات ادعاء تحريض كلب على عقر طفل بالمحلة الكبرى

السيطرة على حريق داخل محل عدد يدوية بالأزبكية دون إصابات

سرقة دراجة نارية من أمام مستشفى شهيرة بالساحل والأمن يضبط اللص

سيدة تهدد بالتخلص من حياتها بسبب منعها من رؤية أبنائها بكفر الشيخ والأمن يتدخل

الأمن يكشف حقيقة فيديو تقاضي ضابط بالسويس أموالا مقابل إجراء التحريات

الأكثر قراءة

ظهرت الآن، احصل على نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية بالاسم ورقم الجلوس

النواب يوافق على انضمام مصر لبرنامج أفق أوروبا للبحث العلمي والابتكار

رفع الجلسة العامة لمجلس النواب ومعاودة الانعقاد غدا الأربعاء

أمين اتحاد الجامعات العربية: الذكاء الاصطناعي فرصة استراتيجية لإعادة هيكلة منظومة التعليم العالي

قضية حبيبة الشماع، قرار من المحكمة في دعوى التعويض بـ100 مليون جنيه ضد شركة أوبر

مودريتش يعلق على انتقال كريم بنزيما إلى الهلال السعودي

أردوغان يصطحب 10 وزراء في زيارة مصر غدا

أسعار عمرة التضامن في شعبان 2026 (انفوجراف)

خدمات

المزيد

السكر يسجل 28 جنيها للكيلو اليوم الثلاثاء

سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء 3 فبراير 2026

تبدأ بـ 108 جنيهات، سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

المسكوفي يقفز 12 جنيهًا، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

أسعار عمرة التضامن في شعبان 2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الصلاة التي تغيرت فيها القبلة وقصة مسجد القبلتين

موعد استطلاع هلال رمضان 2026 وأول أيامه فلكيا

من الأقصى إلى الحرام، الأزهر يسلط الضوء على معاني تحويل القبلة ووسطية الإسلام

المزيد
الجريدة الرسمية