الثلاثاء 03 فبراير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط 3 سيدات لممارستهن أعمالًا منافية للآداب العامة بالإسكندرية

ضبط 3 سيدات لممارستهن
ضبط 3 سيدات لممارستهن أعمالًا منافية للآداب
18 حجم الخط

تمكنت  أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط 3 سيدات لممارستهن أعمالًا منافية للآداب العامة بمحافظة الإسكندرية.

 أكدت معلومات وتحريات  الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام ثلاث سيدات باستخدام أحد تطبيقات الهواتف المحمولة للإعلان عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب للراغبين في المتعة دون تمييز، مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمات بدائرة قسمي شرطة ثان المنتزه وأول المنتزه بمحافظة الإسكندرية، وبحوزتهن ثلاثة هواتف محمولة. وبفحص الهواتف، تبيّن احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطهن الإجرامي.

وبمواجهتهن، اعترفن بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الإدارة العامة لحماية الآداب أجهزة وزارة الداخلية الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة الاعمال المنافية للاداب الأعمال المنافية الشرطة المتخصصة

مواد متعلقة

الأمن يكشف ملابسات العثور على جثمان شخص أجنبي مشنوقًا بالبحر الأحمر

خدمات وزارة الداخلية 2026، أسعار خدمات الأحوال المدنية لإصدار بطاقات الرقم القومي والشهادات المميكنة

أخبار الحوادث اليوم: ماكينات ذاتية ورخص قيادة دولية بمطار القاهرة.. التحقيق مع الفنان محمود حجازي بتهمة التحرش..مصرع 3 عناصر شديدة الخطورة وضبط مخدرات بقيمة 80 مليون جنيه

الداخلية تكشف كواليس فيديو سيدة الشرقية وتضبط جارها بعد منعها من المرور بنجلها من ذوي الهمم

جنون المشاهدات السبب..الأمن يكشف ملابسات ادعاء تحريض كلب على عقر طفل بالمحلة الكبرى

السيطرة على حريق داخل محل عدد يدوية بالأزبكية دون إصابات

سرقة دراجة نارية من أمام مستشفى شهيرة بالساحل والأمن يضبط اللص

سيدة تهدد بالتخلص من حياتها بسبب منعها من رؤية أبنائها بكفر الشيخ والأمن يتدخل

الأكثر قراءة

ظهرت الآن، احصل على نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية بالاسم ورقم الجلوس

النواب يوافق على انضمام مصر لبرنامج أفق أوروبا للبحث العلمي والابتكار

رفع الجلسة العامة لمجلس النواب ومعاودة الانعقاد غدا الأربعاء

قضية حبيبة الشماع، قرار من المحكمة في دعوى التعويض بـ100 مليون جنيه ضد شركة أوبر

مودريتش يعلق على انتقال كريم بنزيما إلى الهلال السعودي

أردوغان يصطحب 10 وزراء في زيارة مصر غدا

أمين اتحاد الجامعات العربية: الذكاء الاصطناعي فرصة استراتيجية لإعادة هيكلة منظومة التعليم العالي

أسعار عمرة التضامن في شعبان 2026 (انفوجراف)

خدمات

المزيد

السكر يسجل 28 جنيها للكيلو اليوم الثلاثاء

سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء 3 فبراير 2026

تبدأ بـ 108 جنيهات، سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

المسكوفي يقفز 12 جنيهًا، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

أسعار عمرة التضامن في شعبان 2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الصلاة التي تغيرت فيها القبلة وقصة مسجد القبلتين

موعد استطلاع هلال رمضان 2026 وأول أيامه فلكيا

من الأقصى إلى الحرام، الأزهر يسلط الضوء على معاني تحويل القبلة ووسطية الإسلام

المزيد
الجريدة الرسمية