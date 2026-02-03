ضبط 3 سيدات لممارستهن أعمالًا منافية للآداب العامة بالإسكندرية

18 حجم الخط

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط 3 سيدات لممارستهن أعمالًا منافية للآداب العامة بمحافظة الإسكندرية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام ثلاث سيدات باستخدام أحد تطبيقات الهواتف المحمولة للإعلان عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب للراغبين في المتعة دون تمييز، مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمات بدائرة قسمي شرطة ثان المنتزه وأول المنتزه بمحافظة الإسكندرية، وبحوزتهن ثلاثة هواتف محمولة. وبفحص الهواتف، تبيّن احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطهن الإجرامي.

وبمواجهتهن، اعترفن بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

