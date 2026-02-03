ضبط 113 ألف مخالفة مرورية و59 حالة تعاطي مخدرات بين السائقين خلال 24 ساعة

18 حجم الخط

تواصل وزارة الداخلية حملاتها المرورية على كافة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 113,081 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها: السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، المواقف العشوائية، التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص. كما تم فحص 1,498 سائقًا تبين إيجابية 54 حالة تعاطٍ للمواد المخدرة منهم.

وفي إطار جهود ضبط الانضباط المروري بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، تمكنت الحملات خلال 24 ساعة من ضبط 661 مخالفة مرورية متنوعة، منها مخالفات تحميل الركاب، مخالفات شروط التراخيص، ومخالفات أمن ومتانة المركبات.

كما تم فحص 100 سائق تبين إيجابية 5 حالات لتعاطي المواد المخدرة، وضبط 9 محكوم عليهم بإجمالي 11 حكمًا، والتحفظ على 3 مركبات لمخالفتها قوانين المرور.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفين.

