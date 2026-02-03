18 حجم الخط

أعطى محافظ أسوان الدكتور إسماعيل كمال، إشارة البدء للتشغيل التجريبى لمشروع الصرف الصحى المتكامل لتجمع قروى الطوناب بمركز إدفو، وذلك فى إطار المشروعات الجارى تنفيذها بمبادرة القرن بهدف الإرتقاء بمستوى الخدمات الأساسية وتحسين جودة الحياة للمواطنين بالقرى الأكثر احتياجًا.

وتفقد المشروع برفقه اللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ، والمهندسة فاطمة على نائب رئيس الجهاز التنفيذى لفرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، والمهندس ناجى عليان عضو مجلس إدارة الشركة المنفذة، وزهجر سليمان رئيس المدينة، فضلًا عن القيادات التنفيذية والمجتمعية.

شرح تفصيلى

استمع محافظ أسوان لشرح تفصيلى عن المحطة والتى تعمل بطاقة تصميمية تبلغ 2/3 ألف م3/ يوم لمحطة المعالجة، وتضم شبكات إنحدار بطول 40 كم، وبقطر 450 مللى، ومحطة الرفع الرئيسية، وخط طرد من مواسير (UPVC)، إلى جانب خط السيب النهائى بطول 7.6 كم، والمربوط على مخر سيل السراج (1)، وصولًا إلى مصرف الرديسية، وتكلف المشروع نحو 170 مليون جنيه لخدمة 10 آلاف نسمة، وخلال فعاليات التشغيل التجريبى للمحطة والتى تأتى ضمن 19 محطة معالجة بقرى حياة كريمة.

محافظ أسوان يشهد التشغيل التجريبى لمشروع الصرف الصحى المتكامل بإدفو

أكد الدكتور إسماعيل كمال أن هذا المشروع يمثل إضافة حيوية لمنظومة البنية التحتية بقرى مركز إدفو، ويساهم فى تحسين الخدمات البيئية والصحية، والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، والحد من مشكلات الصرف الصحى التى كانت تمثل عبئًا على الأهالى لسنوات طويلة.

اشار إلى أن مركز إدفو يشهد طفرة تنموية فى مختلف قطاعات العمل العام حيث يتم تنفيذ حزمة متكاملة من المشروعات الخدمية والتنموية ضمن مبادرة "حياة كريمة" بإجمالى 753 مشروع بأعلى معايير الجودة، وبتكلفة تجاوزت 10 مليارات جنيه لخدمة أكثر من 700 ألف نسمة، داخل 13 قرية رئيسية و202 تابع بما يعكس حجم الاهتمام والدعم الذى توليه الدولة، وتنفيذًا لرؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

