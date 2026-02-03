عدي الدباغ في التشكيل الأساسي للزمالك خلال مواجهة كهرباء الإسماعيلية

18 حجم الخط

استقر معتمد جمال المدير الفني لفريق الزمالك، على استمرار عدي الدباغ في التشكيل الأساسي للفريق خلال مواجهة كهرباء الإسماعيلية غدًا، في ظل اقتناعه بمستوى اللاعب وتأثيره الهجومي في الفترة الأخيرة.

ماذا قدم دونجا مع الزمالك؟

وأعلن نادي النجمة السعودي، انتقال نبيل عماد دونجا لاعب الزمالك إلى صفوفه في الميركاتو الشتوي الجاري.

انضم دونجا إلى صفوف نادي الزمالك قادما من نادي بيراميدز في عام 2022.

وشارك دونجا مع الزمالك في الموسم الحالي خلال 13 مباراة، لم يسجل أي أهداف وصنع هدف وحيد.

إجمالي المشاركات 121 مباراة بقميص الزمالك.

وسجل 6 أهداف منهم 3 في الدوري، 2 في كأس مصر، وهدف في الكونفدرالية.

صنع دونجا 6 تمريرات حاسمة لزملائه في مختلف البطولات.

فاز دونجا مع الزمالك بكأس الكونفدرالية الأفريقية (2023-2024)، كأس السوبر الأفريقي (2024-2025)، كأس مصر (2024-2025).

وقالت صفحة النجمة السعودي الرسمية على “فيس بوك”:" نبيل عماد دونجا نجماوي.. أهلًا بك في نجمة عنيزة.. نادي النجمة الانتماء المفضل".

أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مسئولي نادي الزمالك باختيار طاقم تحكيم كاميروني لإدارة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام زيسكو الزامبي، في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

طاقم تحكيم الزمالك وزيسكو

ويتكون طاقم التحكيم من عبدول ميفير حكم ساحة، ويعاونه كل من كارين فومو أتشيمبونج ورودريجو مانيه مبيلي مساعدين وأنطوان ماكس ديبادو حكم رابع.

واختار "كاف" الزيمبابوي بوانيا تينداي مراقبًا عامًا على المباراة، في حين يراقب الحكام آلان برايس من جمهورية إفريقيا الوسطى.

ويحل فريق الزمالك ضيفًا على زيسكو الزامبي في الثالثة عصر يوم الأحد الموافق 8 فبراير الجاري على ستاد ليفي مواناواسا، في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

