جلسة بين معتمد جمال ومحمد عواد لإنهاء الأزمة الأخيرة

عقد معتمد جمال المدير الفني لفريق الزمالك جلسة خاصة مع محمد عواد حارس مرمى الفريق، من أجل إنهاء الأزمة الأخيرة واحتواء الموقف داخل صفوف الفريق.

وشهدت الجلسة تأكيد المدير الفني على أهمية المرحلة المقبلة، مع الاتفاق على عودة الحارس للتركيز والالتزام، تمهيدًا لعودته لقائمة الزمالك في مباراة كهرباء الإسماعيلية المقبلة.

وحقق فريق الزمالك فوزا غاليا على حساب نظيره المصري البورسعيدي، بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما أمس الأحد على استاد السويس في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

الزمالك يتصدر ترتيب مجموعته

ورفع الزمالك رصيده إلى 8 نقاط من 4 مباريات، يحتل بهم صدارة ترتيب المجموعة الرابعة، فيما يحل المصري البورسعيدي في الوصافة بـ7 نقاط.

ويمتلك الزمالك أكثر من سيناريو من أجل التأهل للدور ربع النهائي، نستعرضها خلال السطور التالية:

ترتيب مجموعة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

1- الزمالك 8 نقاط

2- المصري 7 نقاط

3- كايزر تشيفز 7 نقاط

4- زيسكو يونايتد بدون نقاط

موعد مباراة الزمالك المقبلة في الكونفدرالية



ويخوض الزمالك مواجهة قوية ومصيرية خارج الديار أمام زيسكو يونايتد الزامبي في الجولة الخامسة من دور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية.

وتقام مباراة الزمالك وزيسكو يوم 8 فبراير الجاري، ويحتاج إلى تحقيق الفوز من أجل ضمان التأهل بنسبة كبيرة.

ورفض الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، منح اللاعبين راحة من التدريبات عقب الفوز على المصري في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستأنف الزمالك تدريباته اليوم الاثنين على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمواجهة كهرباء الإسماعيلية في الجولة السابعة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز، المقرر لها يوم الأربعاء المقبل.

