رياضة

وكيل حسام عبد المجيد يحسم الجدل: اللاعب يفضل البقاء في الزمالك حتى وصول عرض مناسب

حسام عبدالمجيد
حسام عبدالمجيد
أكد إسلام عبد المجيد، وكيل حسام عبد المجيد مدافع الزمالك، في تصريحات خاصة، أن اللاعب لم يتلقَ حتى الآن أي عروض رسمية للرحيل، مشيرًا إلى أن رغبة حسام هي الاستمرار مع الزمالك في حال عدم وصول عرض احتراف خارجي مناسب.

وأعلن نادي النجمة السعودي، انتقال نبيل عماد دونجا لاعب الزمالك إلى صفوفه في الميركاتو الشتوي الجاري.

ماذا قدم دونجا مع الزمالك ؟

انضم دونجا إلى صفوف نادي الزمالك قادما من نادي بيراميدز في عام 2022.

وشارك دونجا مع الزمالك في الموسم الحالي خلال 13 مباراة، لم يسجل أي أهداف وصنع هدف وحيد.

إجمالي المشاركات 121 مباراة بقميص الزمالك.

وسجل 6 أهداف منهم 3 في الدوري، 2 في كأس مصر، وهدف في الكونفدرالية.

صنع دونجا 6 تمريرات حاسمة لزملائه في مختلف البطولات.

فاز دونجا مع الزمالك بكأس الكونفدرالية الأفريقية (2023-2024)، كأس السوبر الأفريقي (2024-2025)، كأس مصر (2024-2025).

وقالت صفحة النجمة السعودي الرسمية على “فيس بوك”:" نبيل عماد دونجا نجماوي.. أهلًا بك في نجمة عنيزة.. نادي النجمة الانتماء المفضل".

