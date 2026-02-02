الزمالك يجهز دفعة جديدة من مستحقات اللاعبين

الإثنين 02 فبراير 2026
يجهز مجلس إدارة نادي الزمالك دفعة جديدة من مستحقات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، تمهيدًا لصرفها خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويأتي ذلك بعد الفوز المهم على المصري بهدفين مقابل هدف في بطولة الكونفدرالية الأفريقية، في خطوة تهدف لتحفيز اللاعبين ودعم حالة الاستقرار داخل الفريق قبل الاستحقاقات القادمة.

وعقد معتمد جمال المدير الفني لفريق الزمالك جلسة خاصة مع محمد عواد حارس مرمى الفريق، من أجل إنهاء الأزمة الأخيرة واحتواء الموقف داخل صفوف الفريق.

وشهدت الجلسة تأكيد المدير الفني على أهمية المرحلة المقبلة، مع الاتفاق على عودة الحارس للتركيز والالتزام، تمهيدًا لعودته لقائمة الزمالك في مباراة كهرباء إسماعيلية المقبلة.

وحقق فريق الزمالك فوزا غاليا على حساب نظيره المصري البورسعيدي، بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما أمس  الأحد على ستاد السويس في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ترتيب مجموعة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

1- الزمالك 8 نقاط

2- المصري 7 نقاط

3-  كايزر تشيفز 7 نقاط

4- زيسكو يونايتد بدون نقاط

ورفض الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، منح اللاعبين راحة من التدريبات عقب الفوز على المصري في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستأنف الزمالك تدريباته اليوم الإثنين على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمواجهة كهرباء الإسماعيلية في الجولة السابعة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز، المقرر لها يوم الأربعاء المقبل.

