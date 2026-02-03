الكاف يخطر الزمالك بطاقم تحكيم لقاء زيسكو

18 حجم الخط

أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مسئولي نادي الزمالك باختيار طاقم تحكيم كاميروني لإدارة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام زيسكو الزامبي، في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

طاقم تحكيم الزمالك وزيسكو

ويتكون طاقم التحكيم من عبدول ميفير حكم ساحة، ويعاونه كل من كارين فومو أتشيمبونج ورودريجو مانيه مبيلي مساعدين وأنطوان ماكس ديبادو حكم رابع.

واختار "كاف" الزيمبابوي بوانيا تينداي مراقبًا عامًا على المباراة، في حين يراقب الحكام آلان برايس من جمهورية إفريقيا الوسطى.

ويحل فريق الزمالك ضيفًا على زيسكو الزامبي في الثالثة عصر يوم الأحد الموافق 8 فبراير الجاري على ستاد ليفي مواناواسا، في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

أعلن عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي الزمالك عن قيد أحمد حسام مدافع الفريق ويوسف وائل "فرنسي" لاعب الوسط الصاعد بالقائمة الأفريقية للفريق الأول لكرة القدم خلال الساعات القليلة الماضية.

جدير بالذكر أن الزمالك سبق وقام من قبل بقيد كل من السيد أسامة ومحمد إبراهيم وأحمد مجدي وأحمد خضري ومحمد حمد بالقائمة الأفريقية للفريق.

