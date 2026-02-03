فحص طبي جديد لأحمد فتوح لحسم موقفه من مباراة كهرباء إسماعيلية

18 حجم الخط

يخضع أحمد فتوح الظهير الأيسر لفريق الزمالك لفحص طبي أخير، لحسم موقفه النهائي من المشاركة في مواجهة كهرباء إسماعيلية، المقرر لها غدًا الأربعاء، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وفي سياق آخر، أعلن نادي النجمة السعودي، انتقال نبيل عماد دونجا لاعب الزمالك إلى صفوفه في الميركاتو الشتوي الجاري.

ماذا قدم دونجا مع الزمالك ؟

انضم دونجا إلى صفوف نادي الزمالك قادما من نادي بيراميدز في عام 2022.

وشارك دونجا مع الزمالك في الموسم الحالي خلال 13 مباراة، لم يسجل أي أهداف وصنع هدف وحيد.

إجمالي المشاركات 121 مباراة بقميص الزمالك.

وسجل 6 أهداف منهم 3 في الدوري، 2 في كأس مصر، وهدف في الكونفدرالية.

صنع دونجا 6 تمريرات حاسمة لزملائه في مختلف البطولات.

فاز دونجا مع الزمالك بكأس الكونفدرالية الأفريقية (2023-2024)، كأس السوبر الأفريقي (2024-2025)، كأس مصر (2024-2025).

وقالت صفحة النجمة السعودي الرسمية على “فيس بوك”:" نبيل عماد دونجا نجماوي.. أهلًا بك في نجمة عنيزة.. نادي النجمة الانتماء المفضل".

