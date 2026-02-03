التحليل الفنى لمؤشرات البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 3 فبراير 2026

18 حجم الخط

التحليل الفنى لمؤشرات البورصة المصرية ، بدء مؤشر البورصة المصرية الرئيسي "EGX30" جلسة تداولات اليوم الثلاثاء 3 فبراير 2026، باستقرار حذر بالقرب من منطقة الـ 47000، بعد أن شهد موجة سعرية صاعدة قوية وطويلة، وعلى الرغم إن الإتجاه العام الصاعد لايزال إيجابيا، إلا إن السوق قد دخل في مرحلة متقدمة من الارتفاع تزداد فيها المخاطر وتصبح القرارات الخاطئة أكثر تكلفة، خاصة على المستثمرين الأفراد الذين ينجذبون مؤخرًا لقوة حركة الأسعار دون قراءة واعية للبنية الفنية وحالة السوق الفعلية.

مؤشر البورصة المصرية الرئيسي EGX30



وفي الوقت الراهن يظهر السلوك السعري حالة من التردد بالقرب من منطقة المقاومة الأخيرة، مصحوبا بارتفاع ملحوظ في مستويات التذبذب خلال الجلسة، وهو ما يشير إلى أن قوى العرض بدأت تظهر مبكرًا عند محاولات الإرتداد، وبوتيرة أسرع خلال أي تراجعات هذه التحركات لا تمثل ذعرًا بيعيا، بل تعكس إدارة واعية ومدروسة للمراكز الإستثمارية وتقليل المخاطر تدريجيًا من قبل المؤسسات، في حين يواصل المستثمرين الجدد الدخول في السوق ظنًا منهم بأن الإتجاه سيستأنف إرتفاعه بسهولة ونتيجة لذلك، يبدو السوق مستقرا ظاهريا، لكن تظل بنيته الداخلية ضعيفة وهشة.



منظور فني وفقًا لمنهجية وايكوف

من منظور فني ووفقًا لمنهجية وايكوف، لم يعد السوق في مرحلة التوسع السعري، بل انتقل إلى مرحلة إختبار قوة المستثمرين عند المناطق الحاسمة. وفي هذه المرحلة، لم يعد تسجيل قمم جديدة يمثل الخطر الأكبر، بل يكمن الخطر الحقيقي في قدرة المؤشر على الحفاظ على القيعان التي اكتسبها مؤخرا، إذ تبدأ عندها قوى العرض في الظهور بوضوح.

كما تظهر الجلسات الأخيرة أن الشراء عند التراجعات تحول إلى سلوك دفاعي بدلا من كونه هجوميا، وهو إشارة تحذيرية هامة ضمن إتجاه صاعد وصل إلى مرحلة النضوج.

كما أصبحت المستويات الفنية الآن محورية في تحديد مسار السوق. حيث تظل منطقة الـ 47,800-48,000 نقطة بمثابة مقاومة واضحة وعلى الجانب الآخر، يقع أول دعم هام بالقرب من منطقة الـ 44,000 نقطة، تليه منطقة الـ 42,400-42,000 نقطة، والتي تمثل أحدث قاع تم إكتسابة على المدى القريب " الأجل القصير جدا.

مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70

شهد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "EGX70 إرتدادا واضحا من منطقة الدعم المحورية والكامنة بين الـ 12,000-12,200 نقطة، حيث أغلق تعاملات جلسة الأمس عند مستوى الـ 12,376 نقطة، مما يؤكد استمرار هذه المنطقة كمنطقة طلب رئيسية بعد موجة البيع الحادة الأخيرة.

إنتقال السوق من مرحلة الإتجاه الصاعد إلى مرحلة تصحيحية

حيث جاء هذا التراجع بعد أن فشل المؤشر في الحفاظ على تداولاته أعلى من منطقة المقاومة الكامنة عند الـ 12,800 نقطة، ما يشير إلى إنتقال السوق من مرحلة إستمرار الإتجاه الصاعد إلى مرحلة تصحيحية عالية المخاطر، خاصة على أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي عادة ما تستجيب لتقلبات المزاج الإستثماري للمتعاملين الأفراد بشكل سريع.

فهم حركة السوق

وتعد طبيعة هذا الإرتداد عنصرًا حاسمًا لفهم حركة السوق فقد تراجعت الضغوط البيعية مع إقتراب الأسعار من مناطق الدعم، مما أتاح للمؤشر الفرصة للإستقرار واستعادة جزء من خسائره، ومع ذلك، يظل هذا التعافي تفاعليًا وليس إستباقيًا، إذ يقوده عمليات شرائية قصيرة الأجل وتمركزات دفاعية، وليس نتيجة عودة الثقة أو تجميع حقيقي في السوق ومن منظور وايكوف والأموال الذكية "المؤسسات"، يعد ما نراه إستجابة أولية من الطلب الشرائي لإختبار الحد الأدنى لمنطقة الدعم الرئيسية، وليس تأكيدًا على أن السيطرة عادت إلى القوى الشرائية بعد.

منطقة الحد من المخاطر على المدى القريب



ومن الناحية الهيكلية، تمثل منطقة الـ 12,000-12,200 نقطة الآن منطقة الحد من المخاطر على المدى القريب الأجل القصير جدا ". وطالما حافظ المؤشر على تدولاته أعلى من هذا النطاق، تظل مخاطر التراجع محدودة، وقد يستمر السوق في التماسك السعري أو التحرك بشكل عرضي.

أما في حالة الكسر الواضح أدنى من هذه المنطقة، فسيؤكد ذلك أن الضغوط البيعية لا تزال مهيمنة على حركة البيع والشراء، حيث أن الوضع الحالي يتطلب الصبر، والإنتقائية، والانضباط في إدارة المخاطر، بدلًا من المجازفة بفتح مراكز استثمارية جديدة عالية المخاطر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.