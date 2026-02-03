موقف تريزيجيه، ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباراة الأهلي والبنك

18 حجم الخط

هدافي الدوري المصري، يتواجد تريزيجيه لاعب الأهلي في وصافة جدول ترتيب هدافي الدوري المصري بعد صديق أوجولا لاعب سيراميكا كليوباترا متصدر الترتيب قبل مباراة الأهلي ضد البنك الأهلي في افتتاح الجولة الـ 17.

وتنطلق اليوم الثلاثاء، مباريات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز بمواجهة البنك الأهلي ضد الأهلي وتختتم الجولة يوم الجمعة بثلاث مباريات.

ترتيب هدافي الدوري المصري قبل الجولة الـ 17

1- صديق أوجولا، سيراميكا كليوباترا، 6 أهداف.

2- تريزيجيه، الأهلي، 5 أهداف.

2- صلاح محسن، المصري، 5 أهداف.

2- عدي الدباغ، الزمالك، 5 أهداف.

3- علي سليمان، كهرباء الإسماعيلية، 4 أهداف.

3- أسامة فيصل، البنك الأهلي، 4 أهداف.

3- مصطفى زيكو، بيراميدز، 4 أهداف.

3- عمر الساعي، المصري، 4 أهداف.

3- أحمد فاروق، وادي دجلة، 4 أهداف.

3- ناصر ماهر، بيراميدز، 4 أهداف.

3- عبد الرحيم دغموم، المصري، 4 أهداف.

3- أحمد سيد زيزو، الأهلي، 4 أهداف.

3- أحمد ياسر ريان، البنك الأهلي، 4 أهداف.

3- منذر طمين، المصري، 4 أهداف.

مواعيد مباريات الجولة الـ 17 من الدوري المصري



وجاءت مواعيد مباريات الجولة الـ 17 كالتالي:

الثلاثاء 3 فبراير

البنك الأهلي ضد الأهلي - 8 مساءً

الأربعاء 4 فبراير

سموحة ضد بيراميدز- 5 مساءً

زد ضد المصري - 5 مساءً

كهرباء الإسماعيلية ضد الزمالك - 8 مساءً

الخميس 5 فبراير

حرس الحدود ضد فاركو - 5 مساءً

سيراميكا كليوباترا ضد غزل المحلة - 8 مساءً

وادي دجلة ضد المقاولون العرب - 8 مساءً



الجمعة 6 فبراير

الجونة ضد مودرن سبورت - 5 مساءً

طلائع الجيش ضد الاتحاد السكندري - 8 مساءً

بتروجت ضد إنبي - 8 مساءً

ويشارك في الدوري الممتاز 21 فريقًا بعد قرار إلغاء الهبوط فى الموسم الماضي، وهم: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - سيراميكا - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت - المقاولون العرب - وادي دجلة - كهرباء الإسماعيلية.

وفي ظل مشاركة 21 فريقًا، تقام 10 مباريات في كل جولة من الدور الأول، ويحصل فريق على راحة في كل جولة حسب القرعة بالمرحلة الأولى.

وتقام البطولة بنظام المرحلتين، حيث تلعب المرحلة الأولى بنظام الدوري من دور واحد، على أن يتم تقسيم الفرق بعد ذلك إلى مجموعتين، مجموعة التتويج التي تضم الفرق المتنافسة على اللقب والمراكز المؤهلة للبطولات القارية بعدد 7 فرق، ومجموعة الهبوط التى تنافس على البقاء في الدوري وتضم 14 فريقا إذ يهبط آخر 4 فرق بعد انتهاء المرحلة الثانية.

