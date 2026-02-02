أعشاب طبيعية تساعد على انتظام الدورة الشهرية عند النساء

18 حجم الخط

أعشاب طبيعية تساعد على انتظام الدورة الشهرية، تعاني الكثير من النساء من اضطرابات الدورة الشهرية في مراحل مختلفة من العمر، سواء في سن المراهقة، أو بعد الزواج، أو نتيجة الضغوط النفسية، أو التغيرات الهرمونية، أو الإصابة بتكيس المبايض، أو حتى بسبب نمط الحياة غير الصحي.

وتعد الأعشاب الطبيعية من أقدم الوسائل التي استخدمتها النساء عبر العصور للمساعدة على تنظيم الدورة الشهرية وتحسين صحة الجهاز التناسلي، نظرًا لقدرتها على دعم التوازن الهرموني وتهدئة الجسم دون آثار جانبية قوية عند استخدامها بشكل معتدل وصحيح.

أكدت الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، أن الأعشاب الطبيعية تلعب دورًا مهمًا في دعم صحة المرأة والمساعدة على انتظام الدورة الشهرية، خاصة عندما تكون المشكلة ناتجة عن توتر نفسي أو خلل بسيط في الهرمونات.

أعشاب طبيعية تساعد على انتظام الدورة الشهرية

وتستعرض الدكتورة هدى مدحت أخصائية لتغذية العلاجية، أهم الاعشاب الطبيعية، التي يمكنها أن تساعد في انتظام الدورة الشهرية.

اعشاب منظمة للدورة الشهرية

1. القرفة (Cinnamon)

تُعد القرفة من أشهر الأعشاب التي تُستخدم لتنظيم الدورة الشهرية، خاصة لدى النساء اللاتي يعانين من تأخرها أو من تكيس المبايض. تساعد القرفة على تحسين حساسية الجسم للأنسولين، وهو عامل مهم في ضبط الهرمونات الأنثوية، كما أنها تنشط الدورة الدموية في منطقة الحوض، مما يسهم في نزول الدورة بشكل منتظم.

يمكن تناول القرفة على شكل مشروب دافئ مرة يوميًا، ويفضل شربها قبل موعد الدورة المتوقع بأيام.

2. الزنجبيل

الزنجبيل من الأعشاب الدافئة القوية التي تساعد على تنشيط الدورة الدموية وتحفيز الرحم، مما يجعله فعالًا في حالات تأخر الدورة. كما يعمل على تقليل الالتهابات وتخفيف تقلصات وآلام الطمث.

يساعد الزنجبيل أيضًا في تقليل الغثيان المصاحب للدورة وتنظيم الهرمونات المرتبطة بها. يمكن غلي شرائح الزنجبيل الطازج وشربه مرة إلى مرتين يوميًا.

3. الحلبة

الحلبة من الأعشاب المعروفة بتأثيرها الإيجابي على الهرمونات الأنثوية، حيث تساعد على تنظيم إفراز هرموني الإستروجين والبروجستيرون. كما تُستخدم في حالات عدم انتظام الدورة المصحوب بضعف التبويض.

شرب منقوع الحلبة أو إضافتها للطعام قد يساعد في دعم انتظام الدورة، لكن يُفضل عدم الإكثار منها لتجنب زيادة الوزن أو اضطرابات المعدة.

4. البردقوش

يُعتبر البردقوش من أهم الأعشاب الداعمة لصحة المرأة، خاصة فيما يتعلق بتنظيم الدورة الشهرية وعلاج اضطرابات الهرمونات. تشير بعض الدراسات إلى أن البردقوش يساعد على تحسين التوازن الهرموني لدى النساء المصابات بتكيس المبايض، كما يعمل على تهدئة الجهاز العصبي وتقليل التوتر، وهو عامل مهم في انتظام الدورة.

يمكن شرب شاي البردقوش مرة يوميًا، ويفضل في المساء.

5. الميرمية

تحتوي الميرمية على مركبات نباتية تشبه هرمون الإستروجين، ما يجعلها مفيدة في حالات اضطراب الدورة الناتج عن خلل هرموني. كما تساعد الميرمية على تنظيم النزيف وتقليل التقلصات المصاحبة للدورة الشهرية.

يُفضل شرب منقوع الميرمية باعتدال، خاصة قبل موعد الدورة بعدة أيام.

6. الكركم

الكركم من الأعشاب المضادة للالتهابات والتي تساهم في تحسين صحة الرحم وتنظيم الهرمونات. يساعد الكركم على تحسين تدفق الدم وتخفيف تشنجات الرحم، كما يدعم الكبد في التخلص من السموم التي قد تؤثر على انتظام الدورة.

يمكن إضافة الكركم إلى الحليب الدافئ أو الطعام اليومي بانتظام.

7. الشمر

يُستخدم الشمر منذ القدم لتنظيم الدورة الشهرية وتخفيف أعراضها المزعجة مثل الانتفاخ والآلام. يحتوي الشمر على مركبات تساعد في موازنة الهرمونات وتحفيز انقباضات الرحم بشكل طبيعي.

شرب شاي الشمر بعد الوجبات قد يساعد على تحسين انتظام الدورة والهضم في الوقت نفسه.

8. كف مريم (Vitex)

تُعد عشبة كف مريم من الأعشاب المعروفة عالميًا بتنظيم الدورة الشهرية، خاصة في حالات اضطراب هرمون البرولاكتين. تساعد هذه العشبة على تحسين التبويض وتنظيم طول الدورة الشهرية، لكنها تحتاج إلى استخدام منتظم لعدة أسابيع حتى تظهر نتائجها.

يُفضل استشارة مختص قبل استخدامها، خاصة للنساء اللاتي يتناولن أدوية هرمونية.

اعشاب لتنظيم الدورة الشهرية

نصائح مهمة عند استخدام الأعشاب

الأعشاب وسيلة داعمة وليست بديلًا عن التشخيص الطبي.

يجب الالتزام بالاعتدال وعدم خلط عدد كبير من الأعشاب معًا.

الانتظام في النوم، تقليل التوتر، وتحسين التغذية عوامل أساسية لنجاح العلاج بالأعشاب.

في حال استمرار اضطراب الدورة لفترات طويلة، يجب مراجعة طبيبة مختصة.

ومع ذلك، يبقى الوعي بأسلوب الحياة الصحي والمتابعة الطبية عند الحاجة هما الأساس للحفاظ على توازن الجسم وصحة الدورة الشهرية على المدى الطويل.

