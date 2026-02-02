بدء استقبال المصابين الفلسطينيين من قطاع غزة بالجانب المصري من معبر رفح

18 حجم الخط

معبر رفح، بدأت السلطات المصرية استقبال المصابين الفلسطينيين من قطاع غزة في الجانب المصري من معبر رفح البري، وذلك عقب فتح المعبر من الجانبين المصري والفلسطيني، تزامنًا مع الدخول في المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

فتح المعبر بعد تنسيق مصري-فلسطيني مع بدء تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق

وأفادت مصادر مطلعة بأن فتح معبر رفح جاء في إطار تنسيق مشترك بين الجانبين المصري والفلسطيني، بما يسمح بعبور الحالات الإنسانية العاجلة، خاصة الجرحى والمصابين الذين يحتاجون إلى رعاية طبية متقدمة خارج القطاع.

تجهيزات طبية وإسعافية مصرية لاستقبال المصابين وتقديم الرعاية اللازمة

وشهد الجانب المصري من المعبر استعدادات طبية مكثفة، حيث تم الدفع بسيارات إسعاف مجهزة، وفرق طبية متخصصة، لنقل المصابين إلى المستشفيات المصرية لتلقي العلاج اللازم، في إطار الجهود الإنسانية المستمرة لدعم الشعب الفلسطيني.

دور مصري متواصل في دعم المسار الإنساني وتهدئة الأوضاع في غزة

ويأتي استقبال المصابين في سياق الدور المصري المحوري في إنجاح اتفاق وقف إطلاق النار، وتخفيف المعاناة الإنسانية في قطاع غزة، عبر تسهيل مرور الجرحى، ودعم المسارات السياسية والإنسانية الرامية إلى تثبيت التهدئة ومنع عودة التصعيد.

استمرار الجهود لتسهيل العبور الإنساني خلال المرحلة المقبلة

وأكدت المصادر أن عملية استقبال المصابين ستتواصل خلال الفترة المقبلة وفقًا للترتيبات المتفق عليها، مع استمرار التنسيق لتسهيل عبور الحالات الإنسانية، بما يعكس التزام مصر الثابت بدعم الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.