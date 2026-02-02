الاتحاد الأوروبي: معبر رفح شريان حياة لمرضى وجرحى غزة

18 حجم الخط

أكدت مسئولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، اليوم الإثنين، أن إعادة فتح معبر رفح في غزة تشكل خطوة ملموسة وإيجابية في إطار تنفيذ خطة السلام في القطاع الفلسطيني المحاصر.

وبحسب وكالة "فرانس برس"، قالت كالاس في منشور عبر منصة "إكس": “إعادة فتح المعبر يعد بمثابة شريان حياة بالنسبة إلى المرضى والجرحى في غزة، والبعثة المدنية للاتحاد الأوروبي عند المعبر موجودة لمراقبة عمليات العبور”.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن مسئول أمريكي قوله: “إن فتح معبر رفح سيتم بالتنسيق الكامل بين الولايات المتحدة ومصر وإسرائيل، في إطار الترتيبات الجارية لتنفيذ المرحلة المقبلة من اتفاق غزة”.

مساع لضمان فتح معبر رفح بصورة منظمة

وأوضح أن واشنطن تعمل مع الأطراف المعنية لضمان فتح معبر رفح بصورة منظمة تتيح مرور الأفراد ودخول المساعدات الإنسانية، مع مراعاة الاعتبارات الأمنية واللوجستية، بما يحقق الاستقرار ويمنع عودة التوترات.

وأكد المسئول الأمريكي، أن معبر رفح يمثل شريانا حيويًا لقطاع غزة، ليس فقط لإدخال المساعدات، ولكن أيضًا لتسهيل حركة الجرحى والمرضى، ودعم جهود الإغاثة الدولية.

وأضاف أن الولايات المتحدة ترى أن فتح المعبر بشكل مستدام سيسهم في تحسين الأوضاع الإنسانية المتدهورة، ويشكل خطوة ضرورية لتهيئة المناخ لمرحلة إعادة الإعمار في غزة.

100 ألف فلسطيني غادروا غزة

من جهتها، نقلت وكالة "رويترز" عن مسئولين فلسطينين قولهم: إن نحو 100 ألف فلسطيني خرجوا من غزة منذ اندلاع الحرب، معظمهم خلال الأشهر التسعة الأولى.

وأغلقت "إسرائيل" معبر رفح بعد اجتياح قواتها للمنطقة، كما أغلقت محور فيلادلفيا الذي يمتد على طول حدود غزة مع مصر، وفق "رويترز".

مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس

وعطل هذا الإغلاق ممرا حيويا للجرحى والمرضى الفلسطينيين لتلقي العلاج خارج القطاع، وسمح لبضعة آلاف منهم بالخروج لتلقي العلاج في دول ثالثة عبر "إسرائيل" خلال العام الماضي 2025، فيما لا يزال الآلاف بحاجة إلى الرعاية في الخارج وفقا للأمم المتحدة.

انخفاض عدد سكان غزة بنسبة 10.6%

وأظهرت دراسة نشرتها صحيفة "ذا جارديان" البريطانية أن عدد سكان قطاع غزة انخفض بنحو 254 ألف نسمة وبنسبة 10.6% مقارنة بالتقديرات قبل بدء حرب الإبادة الإسرائيية على غزة في 7 أكتوبر 2023.

وتحدثت الدراسة الشاملة التي أجرتها أكاديمية جنيف للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان عن استشهاد 18 ألفا و592 طفلا، ونحو 12 ألفا و400 امرأة في غزة بنهاية عام 2025، بحسب "المركز الفلسطيني للإعلام".

استشهاد مئات الفلسطينيين رغم اتفاق وقف إطلاق النار

وأشارت الدراسة إلى أنه على الرغم من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في 10 أكتوبر 2025، إلا أن مئات الفلسطينيين استشهدوا منذ ذلك الحين، مشددة على أن القانون الدولي الذي يهدف إلى الحد من آثار الحرب، وصل إلى نقطة الانهيار مع تفشي جرائم الحرب بشكل خارج عن السيطرة، مع إفلات شبه تام من العقاب.

ومنذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة، استشهد أكثر من 71 ألف فلسطيني، وأصيب أكثر من 171 ألفا بالعدوان الإسرائيلي.

ووفق وزارة الصحة في غزة، فإن قوات الاحتلال قتلت 526 فلسطينيا وأصابت 1405، منذ بدء اتفاق وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر 2025.

كما ألقت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال حربها على غزة أكثر من 200 ألف طن من المواد المتفجرة، بحسب الإحصاءات الصادرة عن الجهات الرسمية في غزة.

