القاهرة الإخبارية: الفلسطينيون العائدون من مصر يجتازون معبر رفح

معبر رفح، أفادت قناة القاهرة الإخبارية، بوصول الفلسطينيين العائدين من مصر إلى الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري، في إطار استمرار حركة العبور بين الجانبين.

الاتحاد الأوروبي: معبر رفح شريان حياة لمرضى وجرحى غزة

وأكدت مسئولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، اليوم الإثنين، أن إعادة فتح معبر رفح في غزة تشكل خطوة ملموسة وإيجابية في إطار تنفيذ خطة السلام في القطاع الفلسطيني المحاصر.

وبحسب وكالة "فرانس برس"، قالت كالاس في منشور عبر منصة "إكس": “إعادة فتح المعبر يعد بمثابة شريان حياة بالنسبة إلى المرضى والجرحى في غزة، والبعثة المدنية للاتحاد الأوروبي عند المعبر موجودة لمراقبة عمليات العبور”.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن مسئول أمريكي قوله: “إن فتح معبر رفح سيتم بالتنسيق الكامل بين الولايات المتحدة ومصر وإسرائيل، في إطار الترتيبات الجارية لتنفيذ المرحلة المقبلة من اتفاق غزة”.

مساع لضمان فتح معبر رفح بصورة منظمة

وأوضح أن واشنطن تعمل مع الأطراف المعنية لضمان فتح معبر رفح بصورة منظمة تتيح مرور الأفراد ودخول المساعدات الإنسانية، مع مراعاة الاعتبارات الأمنية واللوجستية، بما يحقق الاستقرار ويمنع عودة التوترات.

وأكد المسئول الأمريكي، أن معبر رفح يمثل شريانا حيويًا لقطاع غزة، ليس فقط لإدخال المساعدات، ولكن أيضًا لتسهيل حركة الجرحى والمرضى، ودعم جهود الإغاثة الدولية.

وأضاف أن الولايات المتحدة ترى أن فتح المعبر بشكل مستدام سيسهم في تحسين الأوضاع الإنسانية المتدهورة، ويشكل خطوة ضرورية لتهيئة المناخ لمرحلة إعادة الإعمار في غزة.

100 ألف فلسطيني غادروا غزة

من جهتها، نقلت وكالة "رويترز" عن مسئولين فلسطينين قولهم: إن نحو 100 ألف فلسطيني خرجوا من غزة منذ اندلاع الحرب، معظمهم خلال الأشهر التسعة الأولى.

