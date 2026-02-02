الإثنين 02 فبراير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

6 محافظات تشارك في النسخة السادسة من أولمبياد المحافظات الحدودية بالوادي الجديد

أولمبياد المحافظات
أولمبياد المحافظات الحدودية، فيتو
أكد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أن أولمبياد المحافظات الحدودية يمثل ملتقى وطني يعزز أواصر التواصل بين شباب المحافظات، ويسهم في اكتشاف المواهب الرياضية، وترسيخ قيم الانتماء والعمل الجماعي.

جاء ذلك خلال مشاركة اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، لإنطلاق فعاليات ختام النسخة السادسة من أولمبياد المحافظات الحدودية، والتي تستضيفها المحافظة تحت رعاية عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية، خلال الفترة من 1 فبراير وحتى 6 فبراير الجاري، بالصالة المغطاة بمدينة الخارجة، بحضور حنان مجدي نائب المحافظ، وسيد محمود سكرتير عام المحافظة، والعقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية ووفود المحافظات الحدودية المشاركة.

وأعرب الزملوط، عن ترحيبه بكافة الوفود المشاركة على أرض المحافظة، ومتمنيًا أن تخرج الفعاليات بالصورة المشرفة التي تليق بها وبأبنائها، وأن تحقق أهدافها الرياضية والتربوية والتنموية المنشودة.

فعاليات النسخة السادسة من الأولمبياد 

وتشهد فعاليات النسخة السادسة من الأولمبياد مشاركة نحو 1500 مشاركًا من 6 محافظات حدودية تشمل الوادي الجديد، شمال سيناء، جنوب سيناء، أسوان، البحر الأحمر، مطروح وضيوف شرف البطولة محافظتي الجيزة والشرقية. حيث بدأت فعاليات الافتتاح باستعراض طابور عرض المحافظات المشاركة، في مشهد يعكس روح الانتماء، أعقبه فقرة فنية من مبدعي المحافظة.

ويتضمن الأولمبياد منافسات رياضية متنوعة، إلى جانب أنشطة ثقافية واجتماعية مصاحبة، بما يسهم في صقل مهارات الشباب، وتعزيز التفاعل الإيجابي بينهم، ودعم توجهات الدولة نحو بناء الإنسان المصري، لاسيما في المحافظات الحدودية.

اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد المحافظات الحدودية الوادى الجديد أولمبياد المحافظات الحدودية محافظات الحدود محافظ الوادى الجديد

