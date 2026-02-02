استمرار تنفيذ أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بشوارع مدينة موط بالوادي الجديد

18 حجم الخط

أكد المهندس أحمد عبد الرحيم مدير عام مديرية الطرق والنقل بمحافظة الوادي الجديد، استمرار تنفيذ أعمال التطوير وتركيب بلاط الإنترلوك بعدد من شوارع مدينة موط بمركز الداخلة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد؛ باستكمال خطة رفع كفاءة الطرق والأحياء الداخلية بالمراكز، وفي إطار المتابعة المستمرة لأعمال المرحلة الجارية، وفي إطار الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/ 2026، بهدف تحسين السيولة المرورية وتيسير حركة المواطنين ووسائل النقل، وذلك ضمن خطة متكاملة للتطوير والتجميل على مستوى المراكز والأحياء.

وأوضح مدير طرق الوادي الجديد، أن هذه الأعمال تأتي في إطار جهود الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، للارتقاء بمستوى المرافق والخدمات العامة، وتحسين جودة الحياة للمواطنين، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأعلن ان مديرية الطرق والنقل بالمحافظة تنفذ أعمال رصف وتركيب بلاط الإنترلوك بمركز الداخلة، بإجمالي 30 ألف متر مسطح، تشمل مناطق دروسة، ودبنو ونطاق شارع دياب، وعين موط القديمة، وذلك وفق البرنامج الزمني المعتمد؛ بما يسهم في تحسين المظهر الحضاري، وتحقيق مستهدفات التطوير بالمحافظة.

إزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق

وأضاف مدير طرق الوادي الجديد، أنه تم إزالة كافة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق، إلى جانب تنفيذ أعمال التمهيد والتسوية اللازمة، تمهيدًا لاستكمال خطة التطوير بعدد من الشوارع والمناطق بمدينة موط ومركز الداخلة، بما يسهم في رفع كفاءة الطرق وإضفاء مظهر جمالي وحضاري يعكس الوجه اللائق للمدينة.

ومن جانبه أكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، حرصه على تقديم كافة أوجه الدعم الممكنة، وتسخير الإمكانات المتاحة للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف القطاعات، مشددًا على المتابعة الدورية والمستمرة لهذه الأعمال، للتأكد من تنفيذها وفقًا للمواصفات والمعايير الفنية المعتمدة، وطبقًا للجداول الزمنية المحددة.

