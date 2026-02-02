مصرع شاب وإصابة آخر في انقلاب جرار زراعي بالوادي الجديد

18 حجم الخط

شهدت واحة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، مصرع شاب فيما أصيب آخر، في حادث انقلاب جرار زراعي.

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة لمشرحة مستشفى الفرافرة ومصاب في حادث سير للمستشفى.

تبين انقلاب جرار زراعي داخل مزرعة بقرية "الكفاح"التابعة لمركز الفرافرة، أسفر عن مصرع محمد سعد يوسف سعد، ١٩ عامًا، ومقيم بقرية الكفاح بالفرافرة، وإصابة يوسف محمد يوسف،٢١ عامًا، ومقيم بقرية الكفاح بمركز الفرافرة.

انتقلت الإسعاف لموقع الحادث ونقلت المصاب وجثة المتوفي لمستشفى الفرافرة المركزي تحت تصرف النيابة العامة، والمصاب بقسم الطوارئ لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

خطورة الحوادث المرورية

تُعد الحوادث المرورية من أخطر القضايا التي تواجه المجتمعات الحديثة، لما تسببه من خسائر بشرية ومادية جسيمة، فضلًا عن آثارها النفسية والاجتماعية على الأسر والمحيطين بالضحايا.

وتؤكد الإحصاءات أن الطرق السريعة والفرعية تشهد يوميًا وقائع متعددة نتيجة السرعة الزائدة، وعدم الالتزام بقواعد المرور، وتدهور بعض الطرق، فضلًا عن الأعطال الفنية بالمركبات، وهو ما يجعل السلامة المرورية مسؤولية مشتركة بين السائقين والجهات المختصة.

وفي المحافظات الصحراوية، تزداد خطورة الحوادث بسبب المسافات الطويلة بين المدن، وقلة الإضاءة في بعض المناطق، ومرور المركبات الثقيلة والزراعية على الطرق العامة دون تجهيزات أمان كافية، الأمر الذي يضاعف احتمالات التصادم.

كما أن استخدام الدراجات النارية دون وسائل حماية مناسبة يُعد من أبرز أسباب الإصابات البالغة والوفيات، خاصة في الطرق المفتوحة.

وتحرص الدولة على مواجهة هذه الظاهرة من خلال تكثيف الحملات المرورية، وتطوير شبكة الطرق، ورفع كفاءة الخدمات الإسعافية، فضلًا عن نشر الوعي المروري بين المواطنين بأهمية الالتزام بالسرعات المقررة، وربط حزام الأمان، واستخدام الخوذ الواقية، واحترام قواعد السير حفاظًا على الأرواح.

وتبقى الوقاية هي الحل الأمثل للحد من هذه الحوادث، عبر تعاون الجميع في الالتزام بقواعد السلامة المرورية، والتعامل بحذر ويقظة أثناء القيادة، بما يسهم في تقليل الخسائر البشرية وحماية المجتمع من آثار هذه الحوادث المؤلمة.

