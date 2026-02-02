الإسكندرية تقود التحول نحو "الإدارة الاستباقية" للمصايد البحرية في حوض المتوسط

18 حجم الخط

استضافت عروس البحر المتوسط "ورشة العمل الإقليمية لبناء القدرات حول تقييم استراتيجيات الإدارة (MSE)"، وشهد الحدث مشاركة أكثر من 40 خبيرًا وعالمًا وصانع قرار من 8 دول متوسطية، بهدف صياغة مستقبل مستدام للمخزونات السمكية المشتركة عبر "الدبلوماسية العلمية".

​رؤية مصرية: من رد الفعل إلى الاستباقية

​عُقدت الورشة تحت رعاية اللواء الحسين فرحات، المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية (LFRPDA)، الذي أكد في كلمته أن استضافة مصر لهذا الحدث تعكس التزامها بالتحول من الإدارة التقليدية القائمة على رد الفعل إلى نهج "استباقي" يعتمد على الأدلة العلمية الراسخة.

وأشار إلى أن هذا التحول يضمن ازدهار مجتمعات الصيد المحلية مع الوفاء بالالتزامات الدولية تجاه منظمات (GFCM) و(ICCAT).

​شراكات دولية وتكامل إقليمي

​نُظمت الورشة بتعاون رفيع المستوى بين "مؤسسة المحيط" (TOF) وصندوق "بيو" الخيري، بدعم من منظمة الأغذية والزراعة (FAO) والهيئة العامة لمصايد أسماك البحر المتوسط،حيث أشاد الدكتور أحمد المزروعي، بجهود المشاركين، مؤكدًا أن تعزيز القدرات العلمية هو "حجر الزاوية" في استراتيجية التحول الأزرق التي تتبناها المنظمة لتحقيق الأمن الغذائي والقضاء على الجوع، وضمان صمود المصايد أمام التغيرات المناخية.

​محاكاة الواقع وصناعة القرار

​اعتمدت الورشة منهجية تدريبية مبتكرة عبر مسارين متوازيين حيث تم تركيز على "النماذج التشغيلية" والنمذجة الرياضية لتمثيل حالة المخزون السمكي، واختبار "قواعد التحكم في الحصاد" عبر مختبرات افتراضية تضع "عدم اليقين" البيئي في الحسبان والتركيز على الجوانب الاستراتيجية وقراءة "خرائط الأداء" للمفاضلة بين الأهداف الاقتصادية والبيئية، بما يضمن اتخاذ قرارات إدارية ذكية وقابلة للتنبؤ.

​لغة إدارية موحدة لمستقبل المتوسط

​نجحت الورشة في خلق "لغة علمية مشتركة" بين دول شمال إفريقيا والشرق الأدنى وتركيا، مما يقوي الصوت الإقليمي في المفاوضات الدولية القادمة، وقد أعرب المشاركون عن تفاؤلهم بالنتائج، مؤكدين جاهزيتهم لتطبيق هذه الأدوات الحديثة في بلدانهم لتعزيز مكانة المتوسط كمنطقة "اقتصاد أزرق" موحدة ومستدامة.

​ختام الفعاليات وشكر الحكومة المصرية

​اختتمت الورشة بتوجيه الشكر للحكومة المصرية واللواء الحسين فرحات على الدعم اللوجستي والفني المتميز، الذي جعل من الإسكندرية "منارة علمية" تضيء مسارات الإدارة الرشيدة للموارد البحرية، مع التطلع لعقد المزيد من اللقاءات التي ترفع كفاءة الكوادر الوطنية والإقليمية للأجيال القادمة.

