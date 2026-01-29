مبادرة "أنتِ قادرة" ندوة تثقيفية بقرية سنهور بمركز دمنهور

18 حجم الخط

نفذت وحدة السكان بديوان عام محافظة البحيرة، فعاليات مبادرة “أنتِ قادرة” بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني، وبمشاركة عدد من الجمعيات الأهلية لدعم السيدات اقتصاديًا وتشجيعهن على إقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وذلك تحت رعاية الدكتورة جاكلين عازر – محافظ البحيرة، وفي إطار دعم محاور تمكين المرأة وتعزيز الوعي المجتمعي، وتنفيذ الإستراتيجية القومية للسكان والتنمية المستدامة «رؤية مصر 2030».

معرض للأشغال اليدوية المصرية شاركت فيه صاحبات المشروعات

وتضمنت الفعاليات تنظيم معرض للملابس المجانية، إلى جانب معرض للأشغال اليدوية المصرية، شاركت فيه صاحبات المشروعات الصغيرة بعرض منتجاتهن المختلفة والتسويق لها، لدعم المنتجات المحلية والتعرف على الحرف اليدوية.

تعزيز ثقافة العمل الحر بقرية سنهور

كما تم تنظيم ندوة تثقيفية تناولت كيفية بدء مشاريع صغيرة وأسس إدارتها، وتم فتح باب الحوار والرد على استفسارات المشاركات، تشجيعًا على المشاركة المجتمعية وتعزيز ثقافة العمل الحر بقرية سنهور وقد استفاد منها 220 سيدة من أهالي القرية.

