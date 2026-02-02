محافظ البحيرة تبحث مع المدير التنفيذي لهيئة فولبرايت التعاون في 3 مجالات

18 حجم الخط

استقبلت الدكتورة جاكلين عازر – محافظ البحيرة، بمكتبها بديوان عام المحافظة، الدكتورة ماجي نصيف المدير التنفيذي لهيئة فولبرايت في مصر، والوفد المرافق، وذلك لبحث آفاق التعاون المشترك في مجالات التعليم، بناء القدرات، والتطوير العمراني المستدام.

المحافظة تولى اهتماما كبيرا لبناء قدرات العاملين وتأهيلهم وتدريبهم

وخلال اللقاء، رحبت الدكتورة جاكلين عازر بالوفد الزائر، مؤكدة على أهمية الشراكات الدولية ودورها في دعم خطط المحافظة، لاسيما فيما يتعلق بالمشروع القومي لتطوير وإحياء مدينة رشيد والحفاظ على طابعها التاريخي والتراثي

وأشارت إلى أن المحافظة تولى اهتماما كبيرا لبناء قدرات العاملين وتأهيلهم وتدريبهم من خلال مراكز التدريب، مؤكدة تطلعها لفتح آفاق واسعة مع لجنة فولبرايت للتعاون في مجال التدريب وتنمية المهارات.

برامج بناء القدرات

من جانبها، استعرضت الدكتورة ماجي نصيف برامج فولبرايت المختلفة، التي تشمل كافة المجالات لطلبة الدراسات العليا والباحثين والمهنيين وأعضاء هيئة التدريس، إلى جانب برامج بناء القدرات بالتعاون مع الجامعات المصرية.

التعاون مع هيئة فولبرايت لبناء قدرات المجتمع المحلي

واكدت الدكتورة جاكلين عازر أن المحافظة لا تستهدف تطوير المواقع الأثرية فقط، بل تعمل على تحقيق تنمية مجتمعية مستدامة، مشيرة إلى دور المجتمع المحلى خصوصًا المرأة والشباب في مدينة رشيد، حيث يساهمون في الصناعات اليدوية، بناء السفن، والصيد، مؤكدة إمكانية التعاون مع هيئة فولبرايت لبناء قدرات المجتمع المحلي ودعم تسويق المنتجات التراثية وخلق فرص عمل مستدامة.

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على تنظيم زيارة مستقبلية لمدينة رشيد للاطلاع على المناطق التي يمكن التعاون بشأنها وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، لوضع خطوات عملية واضحة من خلال فرق عمل متخصصة، لدعم جهود التطوير والحفاظ على الطابع التاريخي للمدينة، وتعزيز المشاركة المجتمعية في استدامة التطوير.

