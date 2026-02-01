خسائر مادية كبيرة، النيران تلتهم سنتر تجاري بالعاشر من رمضان (صور)

18 حجم الخط

شهدت محافظة الشرقية، اليوم الأحد، اندلاع حريق هائل في سنتر تجاري بمنطقة المجاورة ٥٩ بمدينة العاشر من رمضان، ما أثار حالة من الذعر بين المواطنين والمحال المجاورة.

الدفع بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق ومنع انتشاره إلى الأبنية

وانتقلت فرق الدفاع المدني إلى مكان الواقعة فور تلقي البلاغ، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق ومنع انتشاره إلى الأبنية المجاورة.

خسائر مادية جسيمة دون وقوع إصابات بشرية حتى الآن

وأكدت المصادر أن الحريق أسفر عن خسائر مادية جسيمة، دون وقوع إصابات بشرية حتى الآن، في انتظار انتهاء عمليات التقدير.

ووضعت الإدارة العامة للحماية المدنية مجموعة من الأخطاء التي يرتكبها سكان الشقق والعقارات السكنية، تؤدي إلى اندلاع الحرائق، منها عدم وجود فتحات تهوية سواء في الشقق أو داخل المخازن التي تحتوي على مواد قابلة للاشتعال.

وتشدد الإدارة على عدم استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدي لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربائي، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل الأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حراري.

وتشير الإدارة إلى أن هناك أخطاء متكررة للحرائق منها كثرة اللجوء لوصلات الكهرباء العشوائية التي تؤدي للحرائق، والتدخين عند الشعور بالنعاس وعدم التأكد من إطفاء السيجارة، وترك الشموع أو أعواد الكبريت فى متناول الأطفال، واستخدم الماء فى حرائق الزيت المشتعلة، واستخدام أعواد الكبريت لاختبار تسرب الغاز، والأفضل استبدال الصابون به.

