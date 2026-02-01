الأحد 01 فبراير 2026
خسائر مادية كبيرة، النيران تلتهم سنتر تجاري بالعاشر من رمضان (صور)

شهدت محافظة الشرقية، اليوم الأحد، اندلاع حريق هائل في سنتر تجاري بمنطقة المجاورة ٥٩ بمدينة العاشر من رمضان، ما أثار حالة من الذعر بين المواطنين والمحال المجاورة.

محافظ الشرقية يتفقد موقع حريق حديقة الطفل بالزقازيق (صور)

الدفع بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق ومنع انتشاره إلى الأبنية

وانتقلت فرق الدفاع المدني إلى مكان الواقعة فور تلقي البلاغ، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق ومنع انتشاره إلى الأبنية المجاورة.

خسائر مادية جسيمة دون وقوع إصابات بشرية حتى الآن

وأكدت المصادر أن الحريق أسفر عن خسائر مادية جسيمة، دون وقوع إصابات بشرية حتى الآن، في انتظار انتهاء عمليات التقدير.

الحماية المدنية

ووضعت الإدارة العامة للحماية المدنية مجموعة من الأخطاء التي يرتكبها سكان الشقق والعقارات السكنية، تؤدي إلى اندلاع الحرائق، منها عدم وجود فتحات تهوية سواء في الشقق أو داخل المخازن التي تحتوي على مواد قابلة للاشتعال.

وتشدد الإدارة على عدم استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدي لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربائي، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل الأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حراري.

وتشير الإدارة إلى أن هناك أخطاء متكررة للحرائق منها كثرة اللجوء لوصلات الكهرباء العشوائية التي تؤدي للحرائق، والتدخين عند الشعور بالنعاس وعدم التأكد من إطفاء السيجارة، وترك الشموع أو أعواد الكبريت فى متناول الأطفال، واستخدم الماء فى حرائق الزيت المشتعلة، واستخدام أعواد الكبريت لاختبار تسرب الغاز، والأفضل استبدال الصابون به.

