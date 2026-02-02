إصابة 17 شخصا إثر انقلاب سيارة بالعاشر من رمضان

18 حجم الخط

شهدت محافظة الشرقية حادثًا مأساويًا، إثر انقلاب سيارة ربع نقل أمام منطقة السحر والجمال بمدينة العاشر من رمضان، ما أسفر عن إصابة 17 عاملًا بكدمات وجروح متفرقة، بينهم طفل حالته حرجة.

نزيف الاسفلت مستمر.. حادث مروري يسفر عن وقوع إصابات بالعاشر من رمضان

تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارًا يفيد بانقلاب سيارة ربع نقل كانت تقل عمالًا يوميين أمام منطقة السحر والجمال، ما أدى إلى إصابة 17 شخصًا بجروح وكدمات متفرقة بالجسد.

نقل المصابين إلى مستشفى العاشر من رمضان الجامعي

وتم نقل المصابين إلى مستشفى العاشر من رمضان الجامعي لتلقي الإسعافات الطبية اللازمة، فيما قامت الجهات المعنية برفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية في المنطقة.

وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيق في أسباب الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حوادث الطرق في الشرقية

وتعرف حوادث الطرق بالحوادث المرورية أو حوادث السير، وتعتبر أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يومي، وهي تتسبَّب في العديد من الخسائر الماديَّة، والإصابات البشريَّة، وحالات الوفاة، ويعتمد ذلك بشكل أساسيٍّ على حدَّة وقوة الحادث، وهي بأنواع عدَّة ومنها: حوادث الدهس، والتدهور، والاصطدام سواء بجسم غريب، أو حيوان، أو سيارة أخرى، ويجدر بالذكر أنه يوجد العديد من الأسباب وراء وقوع هذه الحوادث.

ويمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح؛ أبرزها عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه وتجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة، عدم الإنشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة، الانتباه إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقين، اتباع إرشادات الأزمات، والطرق، والإشارات الضوئيَّة، التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم، عدم سلك الطرق المجهولة وغير المعروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة، المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة، القيام بالواجبات والمسئوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.

