محافظ الشرقية يتابع جاهزية معارض أهلًا رمضان

قام رؤساء المراكز والمدن بمحافظة الشرقية بالمتابعة الميدانية على مدار اليوم للتأكد من جاهزية المعارض، وتوفير كافة المستلزمات والسلع أمام المواطنين لشراء احتياجاتهم تزامنًا مع اقتراب شهر رمضان المبارك حيث تابع أيمن هيكل رئيس مركزههيا بالتنسيق مع مسئولي التموين تجهيزات معرض "أهلا رمضان" والمٌقام "أول شارع الجمهورية مكان السنترال القديم" بواقع ١٢باكية، لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة.

مركز مشتول السوق

كما تابع اللواء محمد بهاء الدين رئيس مركز مشتول السوق بالتنسيق مع مسئولي التموين والغرفة التجارية تجهيزات معرض "أهلا رمضان" والمقام "ببندر مشتول السوق بجوار مجمع المدارس" بواقع ٧ باكيات، لافتًا إلى أن المعرض يستهدف القضاء على احتكار السلع وتوفير اللحوم الطازجة بأسعار مخفضة

مركز منشاة أبو عمر

وأشرف المهندس هشام أبو الليل رئيس مركز منشأة أبو عمر على تجهيز معرض أهلا رمضان بالتنسيق مع مسئولي إدارة التموين والمٌقام بجوار " شارع محطة الصرف بوسط مدينة منشأة أبو عمر" بواقع ٧ باكيات، مؤكدًا أن العمل مستمر لضمان عدم وجود أي عجز في السلع الاستراتيجية طوال الشهر الكريم.

مركز كفر صقر

وتفقد محمد السواح رئيس مركز كفر صقر بالتنسيق مع مسئولي التموين تجهيزات معرض "أهلا رمضان" والمقام في ٤ مناطق وهى الشارع الرئيسي بالمدينة وتلراك وعزبة اسعد والصوفية بإجمالي ١٠باكيات، مشددًا على أن الرقابة على جودة المعروضات الغذائية ستكون على رأس أولويات العمل اليومي لخدمة أهالي المركز.

شدد المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية على ضرورة إحكام الرقابة على تلك المعارض لضمان الالتزام بالأسعار المعلنة ومحاربة جشع بعض التجار، موجهًا رؤساء المراكز والمدن بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة على مدار الساعة طوال شهر رمضان المبارك، للتأكد من انضباط الأسواق وتوافر كافة السلع الأساسية بصفة دائمة، مؤكدًا أن المحافظة لن تدخر جهدًا في سبيل تحسين مستوى الخدمات وتوفير حياة كريمة لأبناء الشرقية.

