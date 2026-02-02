طلاب جامعة القناة الوافدون يشاركون في زيارة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب

18 حجم الخط

شارك عدد من الطلاب الوافدين لجامعة قناة السويس، في زيارة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي يمثل منصة هامة للتفاعل الثقافي والمعرفي.

جولة شاملة بمعرض الكتاب

وشارك كل من الطالب شهد عباس علي من السودان والطالب نضال فايز من الأردن، وكلاهما من كلية الطب، حيث استمتع الطلاب بجولة شاملة داخل المعرض، اطلعوا خلالها على مختلف دور النشر في المجالات العلمية والثقافية، خاصة الكتب الروائية والقصصية والشعرية، بالإضافة إلى أجنحة اللغات والتكنولوجيا الحديثة، مما أتاح لهم تجربة ثقافية ثرية ومفيدة.

مشاركة الطلاب السودانين

وفي اليوم التالي شارك كل من الطلاب السودانيين حسين يوسف محمد بكلية طب الأسنان، وأيمن عادل من كلية الطب البشري، وعبدالله محمد عبدالله من كلية الهندسة، حيث عبر الطلاب عن سعادتهم بالزيارة الثقافية، مؤكدين أنها أضافت لهم معرفة قيمة وأتاحت لهم فرصة للتفاعل مع ثقافات مختلفة والتعرف على أحدث الإصدارات في شتى المجالات.

وجاءت الزيارة بتنسيق الدكتور أحمد كمال منسق الأنشطة الطلابية، وعبدالله عامر مدير رعاية الشباب، وياسر عبد المجيد مدير إدارة الأسر الطلابية، على جهودهم في تنظيم الزيارة، مما يعكس التزام الجامعة بتوفير بيئة تعليمية وثقافية متكاملة تدعم مشاركة الطلاب الوافدين وتثري تجربتهم الجامعية.

ويأتي ذلك في إطار حرص جامعة قناة السويس على دمج الطلاب الوافدين مع زملائهم المصريين وتعزيز مشاركتهم في الأنشطة الثقافية والتعليمية، وتحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة وبإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم عثمان نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف تنفيذي الدكتور محمد الحماحمي منسق عام الوافدين بالجامعة، والإشراف الإداري خالد فوزي من إدارة الوافدين.

