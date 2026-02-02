قيادات جامعة قناة السويس تشارك في افتتاح الدورة الزراعية الأفرو عربية

18 حجم الخط

أكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، أن مشاركة الجامعة في افتتاح فعاليات «الدورة الزراعية الأفرو-عربية الأولى والمصرية الأربعين» تعكس التزام الجامعة بدورها الوطني في دعم بناء الإنسان وتمكين الشباب، وتعزيز إسهامها في إعداد كوادر وطنية قادرة على دعم مسارات التنمية المستدامة وتحقيق الأمن الغذائي، وذلك اتساقًا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بالإنسان المصري والاستثمار في قدرات الشباب.

انطلاق فعاليات الدورة الزراعية الأفرو-عربية

جاء ذلك بالتزامن مع انطلاق فعاليات الدورة الزراعية الأفرو-عربية الأولى والمصرية الأربعين، بالمركز الرياضي بكلية الزراعة جامعة القاهرة، بمشاركة متميزة لجامعة قناة السويس، وسط حضور واسع من الجامعات المصرية وممثلي دول القارة الأفريقية والوطن العربي، في حدث يعكس عمق التعاون الأكاديمي والشبابي في المجال الزراعي.

مشاركة قيادات الجامعة

وشهد الافتتاح مشاركة رفيعة المستوى من كلية الزراعة بجامعة قناة السويس، بإشراف عام وحضور الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود فرج عميد كلية الزراعة، والدكتور إيهاب ربيع وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد كمال منسق عام الأنشطة الطلابية، تأكيدًا على الدور العلمي والريادي الذي تقوم به الكلية في دعم التعليم الزراعي والأنشطة الطلابية، حيث تمثل هذه الفعالية منصة استراتيجية للتلاقي والتنافس البنّاء بين طلاب القطاع الزراعي من مختلف الجامعات، كما تفتح آفاقًا واسعة لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون المشترك بين شباب الجامعات المصرية ونظرائهم من الدول العربية والأفريقية.

تحقيق رؤية الجامعة في بناء الشخصية

وأكد الدكتور محمد عبد النعيم أن هذه المشاركة لا تقتصر على كونها نشاطًا طلابيًا، بل تمثل تجسيدًا عمليًا لرؤية الجامعة في بناء شخصية الطالب بصورة متكاملة علميًا وثقافيًا واجتماعيًا، إلى جانب ترسيخ قيم العمل الجماعي والانتماء الوطني، وتوطيد أواصر الأخوة والتعاون بين الشباب المصري وأشقائهم من العرب والأفارقة، بما يسهم في دعم مستقبل الزراعة في المنطقة.

وخلال مراسم الافتتاح، وجه رئيس جامعة القاهرة الشكر والتقدير لجامعة قناة السويس، قيادةً وتمثيلًا، مثمنًا حرص الجامعة على مشاركة وفد كلية الزراعة في هذا المحفل الإقليمي المهم.

كما شهدت الفعالية حضورًا لافتًا لعدد من السادة سفراء الدول الأفريقية، إلى جانب نخبة من قيادات كليات الزراعة من عمداء ووكلاء، في أجواء عكست روح التكامل والتعاون بين أبناء الوطن العربي والقارة الأفريقية، بما يخدم أهداف التنمية الزراعية ويعزز الشراكات المستقبلية في هذا القطاع الحيوي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.