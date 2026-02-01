الطقس الآن، أتربة ورمال وسرعة الرياح بمطروح 25 عقدة

18 حجم الخط

الطقس الآن، تشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى استمرار وجود السحب العالية والمتوسطة على مناطق متفرقة من أغلب أنحاء، تحجب جزءًا من أشعة الشمس.



مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، مما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.



وفى القاهرة الكبرى تصل سرعة الرياح 16 عقدة، ومستوى الرؤية الأفقية: 4000 متر،وتصل سرعة الرياح فى مطروح 25 عقدة ومستوى الرؤية الأفقية: 4000 متر

ونصحت الأرصاد بارتداء الكمامة خاصة لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الأحد حيث ترتفع درجات الحرارة ارتفاع طفيف من 2:3 درجات مئوية، ويسود طقس دافئ نهارا على أغلب الأنحاء، بارد فى الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء .

حالة الطقس فى القاهرة

ومن المتوقع أن يسود طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري و السواحل الشمالية الغربية، على شمال الصعيد، على جنوب الصعيد.



كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس بارد فى آخر الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

درجة الحرارة العظمى: 26

درجة الحرارة الصغرى: 16



السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 26

درجة الحرارة الصغرى: 14

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 28

درجة الحرارة الصغرى:12

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 30

درجة الحرارة الصغرى: 13



