الأحد 01 فبراير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الطقس الآن، أتربة ورمال وسرعة الرياح بمطروح 25 عقدة

الطقس، فيتو
الطقس، فيتو
18 حجم الخط
ads

الطقس الآن، تشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى استمرار وجود السحب العالية والمتوسطة على مناطق متفرقة من أغلب أنحاء، تحجب جزءًا من أشعة الشمس.


مع  نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، مما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.


وفى القاهرة الكبرى تصل سرعة الرياح  16 عقدة، ومستوى الرؤية الأفقية: 4000 متر،وتصل سرعة الرياح فى مطروح 25 عقدة ومستوى الرؤية الأفقية: 4000 متر

ونصحت الأرصاد  بارتداء الكمامة خاصة لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم  الأحد حيث ترتفع درجات الحرارة ارتفاع طفيف من 2:3 درجات مئوية، ويسود طقس دافئ نهارا على أغلب الأنحاء، بارد فى الصباح الباكر وآخر الليل  على أغلب الأنحاء  .

حالة الطقس فى القاهرة

ومن المتوقع أن  يسود طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري  و السواحل الشمالية الغربية، على شمال الصعيد، على جنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس  بارد فى  آخر الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

درجة الحرارة العظمى:  26

درجة الحرارة الصغرى: 16

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 26

درجة الحرارة الصغرى: 14

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 28

درجة الحرارة الصغرى:12

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 30

درجة الحرارة الصغرى: 13
  

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأرصاد الجوية حالة الطقس الأرصاد الجوية الطقس اليوم الطقس اليوم الأحد طقس اليوم الاحد طقس اليوم

مواد متعلقة

القاهرة 26 وعودة الصيف إلى الصعيد، درجات الحرارة اليوم الأحد في محافظات مصر

الشتاء "يترنح"، ارتفاع درجات الحرارة، أسوان تتخطى الـ 30، أجواء خريفية بالقاهرة، أمطار وأتربة على هذه المناطق

القاهرة في قلب الحدث، خريطة سقوط الأمطار والرياح المتوقعة اليوم الأحد

عودة الأجواء الحارة، تفاصيل طقس اليوم الأحد

سقوط أمطار على هذه المناطق، حالة الطقس غدا الأحد

الأرصاد تعلن درجات الحرارة غدا الأحد فى القاهرة والمحافظات

الأرصاد تعلن طقس الأحد وتحذر من رياح مثيرة للأتربة وانخفاض الرؤية الأفقية

الأكثر قراءة

دوري أبطال أفريقيا، بيراميدز يتقدم على نهضة بركان 1-0 بعد مرور 30 دقيقة

هدوء حذر في أسعار الذهب، عيار 21 يسجل هذا الرقم

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 في بني سويف

الحكومة تكشف تفاصيل تشريع لحماية الأطفال من الانترنت، وفوزي يستشهد بـ "كريستيانو"

تفاصيل المباحثات المصرية الأردنية بالقاهرة

تفسير حلم الخطف في المنام وعلاقته بوجود أعداء حوله

تعرف على أسعار حديد التسليح خلال شهر فبراير

مانشستر يونايتد يفوز على فولهام 3-2 في مباراة مثيرة بالدوري الإنجليزي

خدمات

المزيد

هدوء حذر في أسعار الذهب، عيار 21 يسجل هذا الرقم

انخفاض الردة وارتفاع الصويا والذرة المستوردة، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

متر الرخام يسجل 628 جنيها، أسعار مواد التشطيب اليوم الأحد 1-2-2026

سعر طن الأرز بالأسواق اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

مسلسلات الـ 30 حلقة في دراما رمضان 2026 (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء تحسم الجدل بشأن تأجير الذهب للزينة في الأفراح

حديث شهير عن ليلة النصف من شعبان لم يرد في السنة النبوية

تفسير حلم الخطف في المنام وعلاقته بوجود أعداء حوله

المزيد
الجريدة الرسمية