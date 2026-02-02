بعد إصابته بكسر في الترقوة، إجراء جراحة عاجلة لـ باهر المحمدي

18 حجم الخط

يخضع باهر المحمدي، مدافع الفريق الأول للكرة بالنادي المصري، خلال الساعات القليلة القادمة لعملية جراحية بأحد المراكز الطبية المتخصصة في جراحات العظام بالقاهرة وذلك بعد تعرضه للإصابة بكسر في الترقوة خلال الشوط الثاني من مباراة المصري والزمالك ببطولة الكونفيدرالية الأفريقية التي أقيمت أمس الأحد.

ومن المقرر أن يخضع اللاعب عقب اجراء العملية لفترة نقاهة، قبل أن ينتظم في تدريبات العلاج الطبيعي التأهيلية حتى يتماثل تمامًا للشفاء ومن ثم الانتظام في تدريبات الفريق.

مباراة المصري والزمالك

وحقق فريق الزمالك فوزا غاليا على حساب المصري البورسعيدي، بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد على ستاد السويس في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ترتيب مجموعة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

1- الزمالك 8 نقاط

2- المصري 7 نقاط

3- كايزر تشيفز 7 نقاط

4- زيسكو يونايتد بدون نقاط

حكم غاني يدير مباراة كايزر تشيفز والمصري بالكونفيدرالية

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف " عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة الجولة الخامسة من المجموعة الرابعة لدور المجموعات بالنسخة الثالثة والعشرين من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم والتي تجمع بين الفريق الأول للكرة بالنادي المصري ومضيفه فريق كايزر تشيفز الجنوب والمقرر إقامتها في الثالثة عصر الأحد القادم على ستاد بيتر موكابا الجديد بمدينة بولوكوان الجنوب أفريقية.

ويضم الطاقم الذي ينتمي إلى دولة غانا كل من دانيال ني لاريا حكمًا للساحة ومعه مساعد الحكم الأول رولاند أدي، ومساعد الحكم الثاني بول كودزو ، فيما يتولى ​تشارلز بولو مهام الحكم الرابع.

بينما يتولى دوامين جيلبرت من إيسواتيني مهام مراقب المباراة، فيما تم إسناد مهام منسق المباراة إلى الناميبي هيلفي ايلاكيم ، ويتولى الزيمبابوي أونايس فيلكس مهام مراقب الحكام، ويقوم الجنوب أفريقي سينيثمبا بيورتي بمهام المنسق الإعلامي للمباراة، ويتولى تينجيتايل باتينس من إيسواتيني مهام المنسق الأمني للمباراة.



