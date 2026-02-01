18 حجم الخط

استقر التونسي نبيل الكوكي الفني لفريق المصري على تشكيلة فريقه لمواجهة الزمالك اليوم الأحد في الجولة الرابعة لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

التشكيل المتوقع للمصري أمام الزمالك في الكونفدرالية

ومن المتوقع أن يأتي التشكيل كالتالى:

حراسة المرمى : محمود حمدي

خط الدفاع: عبد الوهاب نادر وأحمد أيمن منصور وخالد صبحي وعمرو سعداوي

خط الوسط :محمود حمادة وحسن علي وكريم بامبو وعمر الساعي وأحمد شرف.

خط الهجوم: منذر شريف.



موعد مباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

ويحل فريق الزمالك ضيفًا على المصري البورسعيدي اليوم الأحد على استاد السويس الجديد في إطار مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتنطلق مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي اليوم الأحد في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

وتنقل مباراة الزمالك والمصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت اتش دي 2 الناقل الحصري لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

والتقى الزمالك مع المصري على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية، الأحد الماضي، في الجولة الثالثة، وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي.

ويسعى الفريقان إلى الفوز من أجل ضمان التأهل إلى دور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية، حيث يتصدر المصري ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، بينما الزمالك يتواجد ثانيًا برصيد 5 نقاط.

طاقم تحكيم جزائري لمباراة المصري والزمالك بالكونفدرالية

وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم " الكاف " عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة الجولة الرابعة من المجموعة الرابعة لدور المجموعات بالنسخة الثالثة والعشرين من بطولة الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم والتي تجمع بين الفريق الأول للكرة بالنادي المصري وضيفه فريق الزمالك.

ويضم الطاقم الذي ينتمي إلى دولة الجزائر كل من لطفي بوكواسة حكمًا للساحة ومعه مساعد الحكم الأول حمزة بوزيت، ومساع​د الحكم الثاني ياسين ورد بن سلامة ، فيما يتولى ​حسام بن يحيى مهام الحكم الرابع.

بينما يتولى الليبي جمال سالم مهام مراقب المباراة، فيما تم إسناد مهام منسق المباراة إلى الجامبي مصطفى جالو، ويتولى التونسي سعيد كردي مهام مراقب الحكام، وتقوم التونسية نورس الشرني بمهام المنسق الإعلامي للمباراة، ويتولى النيجيري أوكي أوبي مهام المنسق الأمني للمباراة.

