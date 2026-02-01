بيراميدز ونهضة بركان.. صراع التأهل بدوري أبطال أفريقيا.. الفوز يمنح بطاقة التأهل إلى ربع النهائي بشرط.. المواجهة الثالثة في موسم واحد.. وماييلي أبرز أسلحة السماوي

18 حجم الخط

تشهد المجموعة الأولى من بطولة دوري أبطال أفريقيا، اليوم، صراعًا شرسًا بين بيراميدز ونهضة بركان المغربي على صدارة المجموعة وحجز بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي.

صراع بيراميدز ونهضة بركان

يتصدر فريق نهضة بركان ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، متفوقًا بفارق الأهداف على بيراميدز صاحب الرصيد ذاته، فيما يحتل ريفرز يونايتد وباور ديناموز المركزين الثالث والرابع برصيد نقطة واحدة لكل منهما.

ويسعى بيراميدز إلى فض الشراكة مع نهضة بركان والانفراد بصدارة المجموعة، كما يتطلع حامل اللقب لاستعادة نغمة الانتصارات تحت قيادة مدربه الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، بعد التعادل السلبي في الجولة الماضية أمام الفريق المغربي.

أسلحة بيراميدز أمام نهضة بركان

يعول بيراميدز على ترسانته الهجومية القوية، التي تضم الكونغولي فيستون ماييلي، والمغربي محمد الشيبي، ومصطفى فتحي، والبرازيلي إيفرتون، إلى جانب محمود عبد الحفيظ «زلاكة»، وأحمد عاطف «قطة».

في المقابل، يأمل نهضة بركان، بقيادة مدربه التونسي معين الشعباني، في تحقيق الفوز خارج الديار وحصد النقاط الثلاث، معتمدًا على قدرات لاعبيه يوسف مهري، والبوركيني إيسوفو دايو، وأسامة المليوي.

حسابات التأهل

يسعى الفريقان لحصد النقاط الثلاث من أجل تعزيز فرص التأهل قبل الجولتين الأخيرتين، خاصة أن فوز أي منهما مع تعادل مباراة ريفرز يونايتد وباور ديناموز يمنحه بطاقة التأهل رسميًا إلى ربع النهائي.

ترتيب مجموعة بيراميدز ونهضة بركان

1- نهضة بركان: 7 نقاط

2- بيراميدز: 7 نقاط

3- ريفرز يونايتد: نقطة واحدة

4- باور ديناموز: نقطة واحدة

موعد مباراة بيراميدز ونهضة بركان

يحل فريق نهضة بركان ضيفًا على بيراميدز في السادسة مساء اليوم، على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، التي يحمل بيراميدز لقبها.

القناة الناقلة للمباراة

تُذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 2، الناقل الحصري لمنافسات دوري أبطال أفريقيا.

حكام مباراة بيراميدز ونهضة بركان

يدير اللقاء طاقم تحكيم من موريتانيا، بقيادة الحكم عبد العزيز بوه، ويعاونه حمدين ديبا كمساعد أول، وخاليدو با مساعدًا ثانيًا، وموسى ديو حكمًا رابعًا.

ويراقب المباراة يعقوب علي من جيبوتي، بينما يراقب أداء الحكام كوكو دجوبي من توجو، ويتولى التنسيق العام محمد جيدو من موريتانيا، والتنسيق الإعلامي إيناس مظهر من مصر، والتنسيق الأمني جوسا أندريس من ناميبيا، ومنسق حقوق البث التلفزيوني عبد الرحمن العليمي من مصر.

التشكيل المتوقع لبيراميدز

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمود مرعي – علي جبر – محمد الشيبي – كريم حافظ

خط الوسط: بلاتي توريه – مصطفى فتحي – مهند لاشين – ناصر ماهر – مصطفى زيكو

خط الهجوم: فيستون ماييلي

قائمة بيراميدز لمواجهة نهضة بركان

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لبيراميدز، قائمة الفريق للمباراة، وجاءت كالتالي:

حراسة المرمى:

أحمد الشناوي – شريف إكرامي – محمود جاد

خط الدفاع:

محمود مرعي – علي جبر – أحمد سامي – أسامة جلال – محمد الشيبي – كريم حافظ

خط الوسط:

بلاتي توريه – مصطفى فتحي – أحمد توفيق – حامد حمدان – مهند لاشين – محمود زلاكة – وليد الكرتي – ناصر ماهر – أحمد عاطف قطة – مصطفى زيكو – إيفرتون دا سيلفا – باسكال فيري

خط الهجوم:

فيستون ماييلي – يوسف أوباما – دودو الجباس – مروان حمدي

