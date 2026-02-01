الأحد 01 فبراير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ماييلي يقود هجوم بيراميدز أمام نهضة بركان بدوري أبطال أفريقيا

بيراميدز
بيراميدز
18 حجم الخط

بيراميدز ضد نهضة بركان، أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة نهضة بركان في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

 

تشكيل بيراميدز في مواجهة نهضة بركان

 

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - محمد الشيبي - كريم حافظ

خط الوسط: مهند لاشين - محمود زلاكة - وليد الكرتي - ناصر ماهر - أحمد عاطف قطة

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

محمود جاد - علي جبر - أسامة جلال - بلاتي توريه - مصطفى فتحي - يوسف أوباما - حامد حمدان - مصطفى زيكو - مروان حمدي.

موعد مباراة بيراميدز ونهضة بركان في دوري أبطال أفريقيا

ويحل فريق نهضة بركان ضيفا على بيراميدز في السادسة من مساء اليوم على استاد الدفاع الجوي، في رابع جولات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا التي يحمل بيراميدز لقبها

مباراة بيراميدز ضد نهضة بركان، اشتعل الصراع بين فريقي بيراميدز ونهضة بركان المغربي علي صدارة المجموعة الأولى التي يحتلان قمتها برصيد 7 نقاط في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

 

ترتيب مجموعة بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا

1- نهضة بركان 7 نقاط

2- بيراميدز 7 نقاط

3- ريفرز يونايتد نقطة واحدة

4- باور ديناموز نقطة واحدة

 

القناة الناقلة لمباراة بيراميدز ونهضة بركان في دوري أبطال أفريقيا

وتذاع مباراة بيراميدز ونهضة بركان في دوري أبطال أفريقيا عبر قناة بي إن سبورت اتش دي 2 الناقل الحصري للبطولة.

مباراة بيراميدز ضد نهضة بركان 

ويسعى الفريقان لحصد النقاط الثلاث من أجل تعزيز فرص التأهل قبل الجولتين الأخيرتين، خاصة أن فوز أي منهما مع تعادل مباراة ريفرز يونايتد وباور ديناموز قد يمنح بطاقة التأهل رسميًا إلى ربع النهائي.

ترتيب بيراميدز ونهضة بركان في دوري أبطال أفريقيا 

ويحتل فريق نهضة بركان صدارة المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط بفارق الأهداف عن بيراميدز الذي يمتلك نفس الرصيد. 

حكام مباراة بيراميدز ونهضة بركان

ويدير المباراة طاقم حكام من دولة موريتانيا بقيادة الحكم عبد العزيز بوه، ويعاونه حمدين ديبا المساعد الأول، وخاليدو با المساعد الثاني، وموسى ديو الحكم المساعد الرابع. 

ويراقب اللقاء يعقوب علي من جيبوتي، ويراقب أداء الحكام كوكو دجوبي من توجو، والمنسق العام محمد جيدو من موريتانيا، والمنسق الإعلامي إيناس مظهر من مصر، والمنسق الأمني جوسا أندريس من ناميبيا، ومنسق حقوق البث التليفزيوني عبد الرحمن العليمي من مصر.  

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بيراميدز ضد نهضة بركان دوري أبطال أفريقيا بيراميدز نهضة بركان مباراة بيراميدز ونهضة بركان موعد مباراة بيراميدز ونهضة بركان

مواد متعلقة

الدوري الإسباني، ريال مدريد يتقدم علي رايو فاليكانو بهدف في الشوط الأول

قبل موقعة الليلة، ترتيب مجموعة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

بيراميدز ونهضة بركان.. صراع التأهل بدوري أبطال أفريقيا.. الفوز يمنح بطاقة التأهل إلى ربع النهائي بشرط.. المواجهة الثالثة في موسم واحد.. وماييلي أبرز أسلحة السماوي

احتدام الصراع مع نهضة بركان، ترتيب مجموعة بيراميدز في دوري الأبطال

موهبة شابة، أرقام عودة الفاخوري صفقة بيراميدز

من هو عودة الفاخوري صفقة بيراميدز الجديدة؟

التشكيل المتوقع للمصري أمام الزمالك في الكونفدرالية

عوائد من البطولات والبيع، تفاصيل تعاقد بيراميدز مع الفاخوري

الأكثر قراءة

دوري أبطال أفريقيا، بيراميدز يتقدم على نهضة بركان 1-0 بعد مرور 30 دقيقة

هدوء حذر في أسعار الذهب، عيار 21 يسجل هذا الرقم

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 في بني سويف

الحكومة تكشف تفاصيل تشريع لحماية الأطفال من الانترنت، وفوزي يستشهد بـ "كريستيانو"

تفاصيل المباحثات المصرية الأردنية بالقاهرة

تفسير حلم الخطف في المنام وعلاقته بوجود أعداء حوله

تعرف على أسعار حديد التسليح خلال شهر فبراير

مانشستر يونايتد يفوز على فولهام 3-2 في مباراة مثيرة بالدوري الإنجليزي

خدمات

المزيد

هدوء حذر في أسعار الذهب، عيار 21 يسجل هذا الرقم

انخفاض الردة وارتفاع الصويا والذرة المستوردة، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

متر الرخام يسجل 628 جنيها، أسعار مواد التشطيب اليوم الأحد 1-2-2026

سعر طن الأرز بالأسواق اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

مسلسلات الـ 30 حلقة في دراما رمضان 2026 (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما فضائل ليلة النصف من شعبان؟ مفتي الجمهورية يجيب

هل يجوز إخراج كفارة عن مريضة لا تستطيع صيام رمضان؟ أمين الفتوى يوضح

الإفتاء تحسم الجدل بشأن تأجير الذهب للزينة في الأفراح

المزيد
الجريدة الرسمية