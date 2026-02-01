موهبة شابة، أرقام عودة الفاخوري صفقة بيراميدز

18 حجم الخط

أعلن نادي الحسين الرياضي الأردني، اليوم الأحد، بشكل رسمي انتقال نجمه عودة الفاخوري إلى صفوف بيراميدز خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

ونستعرض خلال السطور التالية أرقام وإنجازات الفاخوري صفقة بيراميدز الجديدة.

أرقام عودة الفاخوري صفقة بيراميدز

تبلغ القيمة السوقية للاعب عودة الفاخوري 200 الف يورو ويجيد اللعب بمركز المهاجم والجناح الأيسر.

خاض الفاخوري 10 مباريات في الدوري الأردني وأحرز 4 أهداف وصنع هدفا.

وشارك في كأس السوبر الأردني 2 مباراة.

وشارك في دوري أبطال آسيا الثاني 4 مشاركات وأحرز هدفين.

وشارك مع المنتخب الأردني تحت في 20 سنة في 10 مباريات وأحرز 7 أهداف.

وشارك مع منتخب الأردن تحت 23 سنة في 10 مباريات وأحرز 4 أهداف.

وشارك مع المنتخب الأول 6 مباريات.

من هو عودة الفاخوري؟



وُلِدَ عودة برهان شحادة الفاخوري في مدينة إربد لأسرة أردنية في 20 نوفمبر 2005.

ظهرت موهبة الفاخوري كجناحًا أيسرًا في أندية المدارس والمراكز الشبابية التابعة للأمير علي بن الحسين.

وهو في السادسة من عمره بدأ تدريبًا مبكرًا في أكاديمية نادي كورنيلا الإسباني ثم تم صقل موهبته في أكاديمية "فرسان الأردن"

انتقل الفاخوري إلى الفيصلي الأردني عام 2019 ولكنه لم يحصل علي فرص لعب واسعة مع ناشئي النادي فانتقل بعدها إلى نادي عمّان في 2021

وانضمّ لفريق شباب الأردن (الدرجة الأولى الأردنية) وهو في الخامسة عشرة من عمره وحقق معه لقب أصغر هدّاف في كأس التحدّي الأردني (سجل هدفًا عام 2023).

في صيف 2024 وقع عقدًا لثلاثة أعوام مع الحسين إربد حامل لقب الدوري الأردني وقتئذٍ

تميّز بسرعته ومهاراته الفردية فسجل في الموسم الأول أربعة أهداف ومرّر هدفًا واحدًا في 16 مباراة بكل المسابقات.

الفاخوري ومشواره الدولي



مثّل الفاخوري منتخبات الشباب الأردنية (تحت 20 و23 عامًا)، وبرز في تصفيات آسيا تحت 23 سنة 2025 بتسجيل أربعة أهداف في ثلاثة مباريات.

استُدعِي إلى المنتخب الأول في أكتوبر 2025 تحت قيادة المدرب جمال السلامي وشارك في كأس العرب 2025 بدون أن يسجل أهدافًا، إلا أنه أصبح لاعبًا مهمًا في التشكيل بعد إصابة يزن النعيمات.

الفاخوري لم يسجل أهدافًا دولية حتى الآن مع المنتخب الاول

الحسين الأردني يعلن انتقال عودة الفاخوري إلى بيراميدز

وأعلن نادي الحسين الرياضي الأردني بشكل رسمي عن انتقال نجمه عودة الفاخوري إلى صفوف بيراميدز.

وقال الحسين الرياضي في بيان على حسابه بمنصة "إكس": يُعلن النادي عن انتقال لاعبه عودة الفاخوري بشكل نهائي إلى نادي بيراميدز المصري بعد مسيرة مميّزة قدّم خلالها اللاعب مستويات فنية لافتة، واكتسب خبرات مهمة على المستويين المحلي والدولي".

تفاصيل عقد انتقال عودة الفاخوري إلى بيراميدز

وأعلن نادي الحسين الرياضي الأردني تفاصيل انتقال نجمه عودة الفاخوري بشكل رسمي إلى صفوف بيراميدز خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وتضمن بيان النادي الأردني تفاصيل عقد اللاعب والنادي مع بيراميدز والذي تضمن انتقال اللاعب مقابل مبلغ مالي كبير إضافة إلى حصول النادي الاردني علي عائد مالي نظير أي بطولة يفوز بها بيراميدز مستقبلا ويشارك بها اللاعب.

كما سيحصل النادي الأردني على نسبة من بيع الفاخوري في المستقبل لآي نادٍ آخر.

