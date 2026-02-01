الأحد 01 فبراير 2026
رياضة

الدوري الإسباني، ريال مدريد يتقدم علي رايو فاليكانو بهدف في الشوط الأول

ريال مدريد ضد رايو فاليكانو، تقدم فريق ريال مدريد أمام رايو فاليكانو بهدف دون رد في الشوط الأول علي ملعب "سانتياجو برنابيو" معقل الريال، ضمن الجولة الثانية والعشرين لبطولة الدوري الإسباني "الليجا".

تقدم فريق ريال مدريد بالهدف الاول عن طريق فينيسيوس جونيور في الدقيقة الـ15. 

وجاء الهدف من مراوغة رائعة من فينيسيوس جونيور لدفاعات رايو وسدد كرة من يسار منطقة الجزاء لصالح ريال مدريد لتسكن الشباك.

 

تشكيل ريال مدريد امام رايو فاليكانو 

 

وأعلن ألفارو أربيلوا المدير الفني لفريق ريال مدريد تشكيل فريقه في مواجهة نظيره رايو فاليكانو 

وجاء تشكيل الريال اليوم ضد رايو فاليكانو على النحو التالي:


حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

الدفاع: فيدريكو فالفيردي - دين هويسين - راؤول أسينسيو - إدوارد كامافينجا.

الوسط: أردا جولر - اوريلين تشواميني - جود بيلينجهام.

الهجوم: ماستانتونو - فينيسيوس جونيور - كيليان مبابي.


ويدخل ريال مدريد مباراة اليوم أمام رايو فاليكانو بعد الهزيمة أمام بنفيكا في دوري أبطال أوروبا برباعية لهدفين، أجبرته على خوض منافسات الملحق المؤهل لدور الستة عشر.

 

وفي الدوري الإسباني يتواجد ريال مدريد بالمركز الثاني برصيد 51 نقطة، خلف برشلونة المتصدر بـ 55 نقطة بعد فوزه أمام إلتشي مساء السبت، بثلاثية لهدف.

فيما يحتل رايو فاليكانو المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري الإسباني، ويملك في رصيده 22 نقطة.

 

وعلي صعيد متصل يستعد فريق ريال مدريد، لخوض عدة مباريات في بطولتين مختلفتين، خلال شهر فبراير 2026 أبرزها مواجهتي بنفيكا في ملحق دوري الأبطال.

 

مواعيد مباريات ريال مدريد في شهر فبراير 2026


ريال مدريد ورايو فاليكانو، الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإسباني، يوم الأحد 1 فبراير 2026، 3 عصرًا بتوقيت القاهرة.

فالنسيا وريال مدريد، الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإسباني، يوم الأحد 8 فبراير 2026، 10 مساءً بتوقيت القاهرة.

ريال مدريد وريال سوسيداد، الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإسباني، يوم السبت 14 فبراير 2026، 10 مساءً بتوقيت القاهرة.

بنفيكا وريال مدريد، ذهاب ملحق دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، يوم الثلاثاء 17 فبراير 2026، 10 مساءً بتوقيت القاهرة.

أوساسونا وريال مدريد، الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني، لم يُحدد الموعد بعد.

ريال مدريد وبنفيكا، إياب ملحق دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، يوم الأربعاء 25 فبراير 2026، 10 مساءً بتوقيت القاهرة.

ريال مدريد رايو فاليكانو الدوري الإسباني ريال مدريد ضد رايو فاليكانو جونيور

