ضبط سيارة محملة بكميات كبيرة من المقرمشات مجهولة المصدر ببني سويف

أعلنت مديرية التموين بـ محافظة بني سويف، عن ضبط سيارة محملة بكميات كبيرة من المقرمشات مجهولة المصدر وغير مدون عليها أي بيانات تفيد تاريخ الإنتاج أو الصلاحية للاستهلاك الآدمي، وذلك خلال حملة تموينية مكثفة استهدفت إحكام الرقابة على الأسواق والتأكد من سلامة السلع المعروضة للمواطنين، تنفيذًا لتعليمات المهندس محمد عبدالرحمن وكيل وزارة التموين بمحافظة بني سويف، وتحت إشراف الدكتور أحمد عنتر وكيل المديرية.

حملة تموينية في إهناسيا ببني سويف

وجاءت الحملة في إطار خطة مديرية التموين ببني سويف، لتشديد الرقابة التموينية ومتابعة الأسواق والمحال التجارية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين ومنع تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للاشتراطات الصحية، حيث تم تشكيل حملة من إدارة تموين إهناسيا بقيادة محمود يحيى مدير الإدارة، وبمشاركة عباس كامل رئيس جهاز حماية المستهلك بإدارة إهناسيا، ومرافقة عدد من المفتشين بالإدارة.

ضبط سيارة مقرمشات في إهناسيا ببني سويف

وخلال مرور الحملة على عدد من المحال التجارية بمركز إهناسيا، تم الاشتباه في بعض المنتجات الغذائية المعروضة للبيع، وبالفحص تبين وجود كمية كبيرة من المقرمشات غير مدون عليها أي بيانات تجارية أو صحية، بما يعد مخالفة صريحة للاشتراطات التموينية والقوانين المنظمة لتداول السلع الغذائية، نظرًا لعدم معرفة مصدرها أو مدى صلاحيتها للاستهلاك، وهو ما يمثل خطرًا مباشرًا على صحة المواطنين، خاصة الأطفال.

ضبط سيارة مقرمشات في بني سويف

وعلى الفور تم التحفظ على الكمية المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تم تحرير محضر بالمخالفة وإثبات حالة بالكمية المضبوطة، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال الواقعة.

ضبط سيارة مقرمشات في اهناسيا ببني سويف

وأكدت مديرية تموين بني سويف، استمرار الحملات الرقابية على الأسواق بكافة مراكز المحافظة، وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس صحة المواطنين أو تتعلق بالغش التجاري أو تداول سلع مجهولة المصدر، مشددة على أن صحة المواطن خط أحمر، وأن أجهزة الرقابة التموينية تعمل على مدار الساعة لضبط الأسواق وتحقيق الانضباط.

