الإثنين 02 فبراير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

ضبط سيارة محملة بكميات كبيرة من المقرمشات مجهولة المصدر ببني سويف

ضبط سيارة مقرمشات
ضبط سيارة مقرمشات في اهناسيا ببني سويف، فيتو
18 حجم الخط

أعلنت مديرية التموين بـ محافظة بني سويف، عن ضبط سيارة محملة بكميات كبيرة من المقرمشات مجهولة المصدر وغير مدون عليها أي بيانات تفيد تاريخ الإنتاج أو الصلاحية للاستهلاك الآدمي، وذلك خلال حملة تموينية مكثفة استهدفت إحكام الرقابة على الأسواق والتأكد من سلامة السلع المعروضة للمواطنين، تنفيذًا لتعليمات المهندس محمد عبدالرحمن وكيل وزارة التموين بمحافظة بني سويف، وتحت إشراف الدكتور أحمد عنتر وكيل المديرية.

حملة تموينية في إهناسيا ببني سويف

وجاءت الحملة في إطار خطة مديرية التموين ببني سويف، لتشديد الرقابة التموينية ومتابعة الأسواق والمحال التجارية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين ومنع تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للاشتراطات الصحية، حيث تم تشكيل حملة من إدارة تموين إهناسيا بقيادة محمود يحيى مدير الإدارة، وبمشاركة عباس كامل رئيس جهاز حماية المستهلك بإدارة إهناسيا، ومرافقة عدد من المفتشين بالإدارة.

 

<strong alt=
ضبط سيارة مقرمشات في إهناسيا ببني سويف

وخلال مرور الحملة على عدد من المحال التجارية بمركز إهناسيا، تم الاشتباه في بعض المنتجات الغذائية المعروضة للبيع، وبالفحص تبين وجود كمية كبيرة من المقرمشات غير مدون عليها أي بيانات تجارية أو صحية، بما يعد مخالفة صريحة للاشتراطات التموينية والقوانين المنظمة لتداول السلع الغذائية، نظرًا لعدم معرفة مصدرها أو مدى صلاحيتها للاستهلاك، وهو ما يمثل خطرًا مباشرًا على صحة المواطنين، خاصة الأطفال.

ضبط سيارة مقرمشات في بني سويف

وعلى الفور تم التحفظ على الكمية المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تم تحرير محضر بالمخالفة وإثبات حالة بالكمية المضبوطة، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال الواقعة.

ضبط سيارة مقرمشات في اهناسيا ببني سويف

وأكدت مديرية تموين بني سويف، استمرار الحملات الرقابية على الأسواق بكافة مراكز المحافظة، وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس صحة المواطنين أو تتعلق بالغش التجاري أو تداول سلع مجهولة المصدر، مشددة على أن صحة المواطن خط أحمر، وأن أجهزة الرقابة التموينية تعمل على مدار الساعة لضبط الأسواق وتحقيق الانضباط.

تدخل طبي دقيق يُنقذ حياة طفل ابتلع عملة معدنية بمستشفى الفشن ببني سويف

وكيل أوقاف بني سويف يبحث استعدادات المساجد لاستقبال شهر رمضان

ضبط المتهم بقتل صديقه بقرية سربو في بني سويف

انتشال جثة ميكانيكي لقي مصرعه غرقا إثر سقوط سيارة في ترعة ببني سويف

استئصال ورم بالغدة النخامية لـ عجوز دون تدخل جراحي ببني سويف الجامعي

مصرع شخص في إنقلاب سيارة ملاكي بإحدى الترع ببني سويف

ضبط 400 كيلو لحوم فاسدة وتحرير 13 محضرًا في حملات بيطرية ببني سويف

محافظ بني سويف يوجه بإعلان المواطنين مسبقًا عن أماكن ومواعيد القوافل الطبية

محافظ بني سويف يحذر الموظفين: لا تهاون مع المقصرين في تقديم الخدمات للمواطنين

بيطري بني سويف تُحصن 22 من كلاب الشوارع ضد السعار

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محافظة بني سويف محافظ بني سويف ببنى سويف مديرية التموين ببني سويف مديرية تموين بني سويف مديرية التموين بمحافظة بني سويف وكيل وزارة التموين ببني سويف

مواد متعلقة

تدخل طبي دقيق يُنقذ حياة طفل ابتلع عملة معدنية بمستشفى الفشن ببني سويف

وكيل أوقاف بني سويف يبحث استعدادات المساجد لاستقبال شهر رمضان

ضبط المتهم بقتل صديقه بقرية سربو في بني سويف

انتشال جثة ميكانيكي لقي مصرعه غرقا إثر سقوط سيارة في ترعة ببني سويف

استئصال ورم بالغدة النخامية لـ عجوز دون تدخل جراحي ببني سويف الجامعي

مصرع شخص في إنقلاب سيارة ملاكي بإحدى الترع ببني سويف

ضبط 400 كيلو لحوم فاسدة وتحرير 13 محضرًا في حملات بيطرية ببني سويف

محافظ بني سويف يوجه بإعلان المواطنين مسبقًا عن أماكن ومواعيد القوافل الطبية

الأكثر قراءة

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين في الأسواق

المسكوفي يقفز 12 جنيهًا، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

رسميا، رونالدو خارج تشكيل النصر أمام الرياض في الدوري السعودي

وول ستريت: ترامب طلب خيارات لضرب إيران من دون الدخول في حرب طويلة

الأرصاد تحذر من انخفاض الرؤية الأفقية على هذه المناطق

سعر كرتونة البيض اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

صندوق النقد الدولي يكشف مفاجأة عن معدلات التضخم عالميا في 2026 و2027

خدمات

المزيد

المسكوفي يقفز 12 جنيهًا، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

رغم هبوط الذهب اليوم، توقعات باستمرار الصعود خلال العام الجاري

سعر كرتونة البيض اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين في الأسواق

المزيد

انفوجراف

من الدراما إلى القرار الرسمي.. «لعبة وقلبت بجد» يناقش مخاطر روبلوكس في مصر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أبرزها التمحيص واختبار الطاعة، 5 حكم ربانية من وراء تحويل القبلة

هل يجوز وضع مال الزكاة في شهادة استثمار للإنفاق الشهري على أسرة فقيرة؟ أمين الفتوى يجيب

متى تبدأ ليلة النصف من شعبان ومتى تنتهي؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية