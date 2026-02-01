تدخل طبي دقيق يُنقذ حياة طفل ابتلع عملة معدنية بمستشفى الفشن ببني سويف

18 حجم الخط

أعلن الدكتور هاني جمعة وكيل وزارة الصحة بمحافظة بني سويف، نجاح الفريق الطبي بمستشفى الفشن المركزي في إنقاذ حياة طفل يبلغ من العمر 3 سنوات، عقب تعرضه لحالة طارئة خطيرة نتيجة ابتلاعه عملة معدنية استقرت داخل مجراه التنفسي، ما شكّل تهديدًا مباشرًا على حياته واستدعى تدخلًا طبيًا عاجلًا.

إنقاذ طفل ابتلع عملة معدنية ببني سويف

وأوضح وكيل وزارة الصحة ببني سويف، أن قسم الاستقبال بالمستشفى استقبل الطفل في حالة حرجة، حيث كان يعاني من صعوبة شديدة في التنفس، وعلى الفور جرى التعامل مع الحالة وفق بروتوكولات الطوارئ، مع سرعة تقييم الوضع الطبي واتخاذ القرار اللازم بالتدخل العاجل، وأضاف أن إدارة المستشفى قامت بتشكيل فريق طبي متخصص للتعامل مع الحالة، نظرًا لدقتها وخطورتها، خاصة أن الجسم الغريب كان مستقرًا في موضع حساس داخل الجهاز التنفسي.

وأشار وكيل وزارة الصحة في بني سويف، إلى أن الفريق الطبي نجح في استخراج العملة المعدنية بدقة وكفاءة عالية، مستخدمًا الإمكانات المتاحة بالمستشفى، ودون حدوث أي مضاعفات للطفل، مؤكدًا أن حالته الصحية أصبحت مستقرة حاليًا ويخضع للمتابعة الطبية للاطمئنان الكامل على وظائف التنفس والحالة العامة.

صحة بني سويف يعلن استقرار حالة الطفل

وأشاد وكيل صحة بني سويف، بالأداء المتميز للفريق الطبي الذي أجرى التدخل، تحت إشراف الدكتور هاني خيري مدير المستشفى، وبقيادة الدكتور أحمد إبراهيم أخصائي الأنف والأذن والحنجرة، وبمشاركة الدكتور عبد العزيز محمد طبيب التخدير، وفنيي التخدير شيماء أحمد ووفاء جمعة غنى، إلى جانب فريق التمريض بقيادة آيات جمال، مؤكدًا أن هذا النجاح يعكس مستوى الجاهزية داخل المستشفيات الحكومية بالمحافظة.

وأكد وكيل وزارة الصحة ببني سويف، أن المديرية مستمرة في دعم المستشفيات بالأطقم الطبية المؤهلة والتجهيزات الضرورية، لضمان سرعة الاستجابة للحالات الطارئة وتقديم خدمة صحية آمنة، موجهًا رسالة طمأنة لأهالي بني سويف بأن المنظومة الصحية قادرة على التعامل بكفاءة مع مختلف المواقف الطارئة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.