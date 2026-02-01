الأحد 01 فبراير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تدخل طبي دقيق يُنقذ حياة طفل ابتلع عملة معدنية بمستشفى الفشن ببني سويف

الدكتور هاني جمعة
الدكتور هاني جمعة وكيل وزارة الصحة ببني سويف، فيتو
18 حجم الخط

أعلن الدكتور هاني جمعة وكيل وزارة الصحة بمحافظة بني سويف، نجاح الفريق الطبي بمستشفى الفشن المركزي في إنقاذ حياة طفل يبلغ من العمر 3 سنوات، عقب تعرضه لحالة طارئة خطيرة نتيجة ابتلاعه عملة معدنية استقرت داخل مجراه التنفسي، ما شكّل تهديدًا مباشرًا على حياته واستدعى تدخلًا طبيًا عاجلًا.

إنقاذ طفل ابتلع عملة معدنية ببني سويف

وأوضح وكيل وزارة الصحة ببني سويف، أن قسم الاستقبال بالمستشفى استقبل الطفل في حالة حرجة، حيث كان يعاني من صعوبة شديدة في التنفس، وعلى الفور جرى التعامل مع الحالة وفق بروتوكولات الطوارئ، مع سرعة تقييم الوضع الطبي واتخاذ القرار اللازم بالتدخل العاجل، وأضاف أن إدارة المستشفى قامت بتشكيل فريق طبي متخصص للتعامل مع الحالة، نظرًا لدقتها وخطورتها، خاصة أن الجسم الغريب كان مستقرًا في موضع حساس داخل الجهاز التنفسي.

وأشار وكيل وزارة الصحة في بني سويف، إلى أن الفريق الطبي نجح في استخراج العملة المعدنية بدقة وكفاءة عالية، مستخدمًا الإمكانات المتاحة بالمستشفى، ودون حدوث أي مضاعفات للطفل، مؤكدًا أن حالته الصحية أصبحت مستقرة حاليًا ويخضع للمتابعة الطبية للاطمئنان الكامل على وظائف التنفس والحالة العامة.

صحة بني سويف يعلن استقرار حالة الطفل

وأشاد وكيل صحة بني سويف، بالأداء المتميز للفريق الطبي الذي أجرى التدخل، تحت إشراف الدكتور هاني خيري مدير المستشفى، وبقيادة الدكتور أحمد إبراهيم أخصائي الأنف والأذن والحنجرة، وبمشاركة الدكتور عبد العزيز محمد طبيب التخدير، وفنيي التخدير شيماء أحمد ووفاء جمعة غنى، إلى جانب فريق التمريض بقيادة آيات جمال، مؤكدًا أن هذا النجاح يعكس مستوى الجاهزية داخل المستشفيات الحكومية بالمحافظة.

وأكد وكيل وزارة الصحة ببني سويف، أن المديرية مستمرة في دعم المستشفيات بالأطقم الطبية المؤهلة والتجهيزات الضرورية، لضمان سرعة الاستجابة للحالات الطارئة وتقديم خدمة صحية آمنة، موجهًا رسالة طمأنة لأهالي بني سويف بأن المنظومة الصحية قادرة على التعامل بكفاءة مع مختلف المواقف الطارئة.

وكيل أوقاف بني سويف يبحث استعدادات المساجد لاستقبال شهر رمضان

ضبط المتهم بقتل صديقه بقرية سربو في بني سويف

انتشال جثة ميكانيكي لقي مصرعه غرقا إثر سقوط سيارة في ترعة ببني سويف

استئصال ورم بالغدة النخامية لـ عجوز دون تدخل جراحي ببني سويف الجامعي

مصرع شخص في إنقلاب سيارة ملاكي بإحدى الترع ببني سويف

ضبط 400 كيلو لحوم فاسدة وتحرير 13 محضرًا في حملات بيطرية ببني سويف

محافظ بني سويف يوجه بإعلان المواطنين مسبقًا عن أماكن ومواعيد القوافل الطبية

محافظ بني سويف يحذر الموظفين: لا تهاون مع المقصرين في تقديم الخدمات للمواطنين

بيطري بني سويف تُحصن 22 من كلاب الشوارع ضد السعار

إزالة 450 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية في بني سويف

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محافظة بني سويف محافظ بني سويف ببنى سويف وكيل وزارة الصحة ببني سويف

مواد متعلقة

وكيل أوقاف بني سويف يبحث استعدادات المساجد لاستقبال شهر رمضان

ضبط المتهم بقتل صديقه بقرية سربو في بني سويف

انتشال جثة ميكانيكي لقي مصرعه غرقا إثر سقوط سيارة في ترعة ببني سويف

استئصال ورم بالغدة النخامية لـ عجوز دون تدخل جراحي ببني سويف الجامعي

مصرع شخص في إنقلاب سيارة ملاكي بإحدى الترع ببني سويف

ضبط 400 كيلو لحوم فاسدة وتحرير 13 محضرًا في حملات بيطرية ببني سويف

محافظ بني سويف يوجه بإعلان المواطنين مسبقًا عن أماكن ومواعيد القوافل الطبية

محافظ بني سويف يحذر الموظفين: لا تهاون مع المقصرين في تقديم الخدمات للمواطنين

الأكثر قراءة

دوري أبطال أفريقيا، بيراميدز يتقدم على نهضة بركان 1-0 بعد مرور 30 دقيقة

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 في بني سويف

الحكومة تكشف تفاصيل تشريع لحماية الأطفال من الانترنت، وفوزي يستشهد بـ "كريستيانو"

تفاصيل المباحثات المصرية الأردنية بالقاهرة

تعرف على أسعار حديد التسليح خلال شهر فبراير

تفسير حلم الخطف في المنام وعلاقته بوجود أعداء حوله

مانشستر يونايتد يفوز على فولهام 3-2 في مباراة مثيرة بالدوري الإنجليزي

هدوء حذر في أسعار الذهب، عيار 21 يسجل هذا الرقم

خدمات

المزيد

انخفاض الردة وارتفاع الصويا والذرة المستوردة، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

متر الرخام يسجل 628 جنيها، أسعار مواد التشطيب اليوم الأحد 1-2-2026

سعر طن الأرز بالأسواق اليوم الأحد

السكر يسجل 24 جنيها للكيلو في تعاملات اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

مسلسلات الـ 30 حلقة في دراما رمضان 2026 (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء تحسم الجدل بشأن تأجير الذهب للزينة في الأفراح

حديث شهير عن ليلة النصف من شعبان لم يرد في السنة النبوية

تفسير حلم الخطف في المنام وعلاقته بوجود أعداء حوله

المزيد
الجريدة الرسمية