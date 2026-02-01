ملفات إبستين، نخبة فاسدة تغرق في الرذيلة وأسماء عربية وقعت بشباك ملك جزيرة الحرام

18 حجم الخط

ملفات إبستين، يعيش العالم على وقع صدمة وثائق قضية جيفري إبستين، التى نشرتها وزارة العدل الأمريكية من ملايين الوثائق المتعلقة بتحقيقاتها بالقضية، وضمت الصور والمرسلات، صورا للأمير البريطاني السابق أندرو، ومراسلات لولية عهد النرويج، إضافة إلى سجلات مرتبطة بعدد من الأثرياء وأصحاب النفوذ، كما ظهرت أسماء شخصيات عربية ضمن الملف.

العدل الأمريكية تنشر دفعة جديدة من ملفات إبستين

الدفعة الأخيرة من وثائق ملف إبستين، أظهرت نخبة العالم غارقة فى وحل الإباحية، حيث أظهرت صور الأمير السابق أندرو ماونتباتن-ويندسور منحني،ا وصورة أخرى جاثيا على ركبتيه بجوار امرأة مستلقية في صور لن تفارق عيون العالم لعقود مقبلة.

الأمير أندرو، فيتو

كما تحدثت تقارير أخرى عن ورود اسم الأميرة النرويجية البالغة 52 عامًا مئات المرات في الوثائق التي نشرتها وزارة العدل الأمريكية الأسبوع الماضي. ورغم أن علاقة الأميرة ميته ماريت بـ جيفري إبستين Jeffrey Epstein معروفة منذ سنوات، فإن ما أثار الانتباه هذه المرة هو مراسلات عبر البريد الإلكتروني تتعلق بزيارة قامت بها عام 2013 إلى منزله في بالم بيتش بولاية فلوريدا.

وأدت التسريبات الجديدة إلى استقالة مستشار حكومي بسلوفاكيا، كان يشغل سابقًا منصب وزير الخارجية، وفق ما نقلته وكالة "تي إيه إس آر". فقد قدم ميروسلاف لايجتشاك استقالته لرئيس الوزراء روبرت فيكو، بعد نشر موقع "360 تي كي إيه" محادثات دردشة يزعم أنها من أحدث ملفات إبستين، وتظهر أن القواد الشهير عرض على لايجتشاك نساء شابات.

كما كشفت ملايين الوثائق الجديدة المتعلقة بـ قضية جيفري إبستين، عن رسائل بريد إلكتروني تظهر أن هوارد لوتنيك، وزير التجارة في إدارة الرئيس دونالد ترامب، زار جزيرة إبستين الخاصة لتناول الغداء، وذلك بعد عدة أعوام من ادعائه قطع صلته به.

ظهور إيلون ماسك وشقيقه ومؤسس مايكروسوفت فى ملفات إبستين

وفي مجموعة أخرى من الرسائل، سأل الملياردير الأمريكى الشهير إيلون ماسك، عمّا إذا كان جيفري إبستين يخطط لإقامة أي حفلات، لكنه رفض دعوة لزيارة الجزيرة.

وكتب ماسك اليوم السبت على منصة إكس قائلًا: "أدرك تمامًا أن بعض مراسلات البريد الإلكتروني معه قد يفسرها المنتقدون بشكل خاطئ ويستغلونها لتشويه سمعتي".

ملفات إبستين، فيتو

وأظهرت ملفات إبستين، كذلك تورط شقيق ماسك، كيمبال ماسك، عضو مجلس إدارة شركة تسلا، مع إبستين وشريكه بوريس نيكوليتش في 2012.

وفي إحدى الرسائل، شكر شقسق ماسك الزوجين على تقديمه إلى امرأة تُدعى جينيفر، وحذره نيكوليتش قائلًا: "كيمبال فقط للعلم من الأفضل أن تكون لطيفًا مع جين.. جيفري يغضب عندما يُساء معاملة فتياته".

كذلك، في إحدى مسودات البريد الإلكتروني ضمن ملفات القضية، قال إبستين إن مؤسس شركة مايكروسوفت بيل جيتس شارك في علاقات خارج إطار الزواج.

وأظهرت رسائل إلكترونية من حساب تعود ملكيته لـ جيفري إبستين، أن مؤسس شركة مايكروسوفت حاول إخفاء مرض ينتقل جنسيا عن زوجته ميليندا بعد علاقات جنسية مع "فتيات روسيات".

وفي رسالة أخرى كتب إبستين أن علاقته بـ بيل جيتس شملت أمورًا تتراوح بين "مساعدة بيل في الحصول على المخدرات، إلى تسهيل علاقاته غير المشروعة مع نساء متزوجات".

وجاء في الرسالة: "لإضافة الإهانة إلى الجرح، تطلب مني أن أحذف رسائل البريد الإلكتروني المتعلقة بمرضك الجنسي، وطلبك أن أزوّدك بالأدوية التي يمكنك إعطاؤها لميليندا بشكل سري".

كذلك تم الكشف ضمن ملفات إبستين عن رسائل بريد إلكتروني تعود لعام 2003 بين كاسي واسيرمان، رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد لوس أنجليس 2028، وجيسلين ماكسويل، صديقة إبستين السابقة.

ومن بين المراسلات قول واسيرمان لماكسويل: "أنا أفكر فيك طوال الوقت. لذلك، ماذا عليّ أن أفعل لأراكِ بزي جلدي ضيق؟".

وتبادلا أيضًا رسائل حول جلسات تدليك، وفي إحدى الرسائل تسأل ماكسويل عمّا إذا كان الجو سيكون ضبابيًا بما يكفي خلال زيارة قادمة "حتى تتمكني من الطفو عارية على الشاطئ دون أن يراك أحد ما لم يكن قريبًا منك؟"، ليرد واسيرمان: "أو شيء من هذا القبيل".

ترامب وكلينتون وبوش فى ملفات إبستين

ملفات إبستين وفقا لموقع وزارة العدل الأمريكية، كشفت عن تورط قادة الولايات المتحدة فى قضايا جزيرة الحرام، فقد ورد اسم الرئيس الحالي دونالد ترامبـ، مئات المرات أحدثها مزاعم عن اغتصابه لفتاة قاصر، وسابقا حملت ملفات جيفري معلومات عن تورط بيل كلينتون، حتى جورج بوش الأب لم يخرج من دائرة الاشتباه.

