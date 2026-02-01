بعد تورطه في اعتداءات جنسية، أول تعليق من ترامب على ظهوره في ملفات إبستين (فيديو)

18 حجم الخط

علاقة جيفري إبستين وترامب، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر أول تعليق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن ظهوره المسيء في ملفات المتهم باستغلال القاصرات في الاعتداءات الجنسية، جيفري إبستين، والتي تجاوزت ٣ ملايين وثيقة حتى الآن.

تعليق ترامب على ظهوره في ملفات إبستين

ونفى ترامب ما وصفه بـ "إدعاءات" تورطه في ملفات إبستين، واعتبرها "خدعة"، حيث قال دونالد ترامب في مقطع الفيديو: "ليس الأمر أنها تبرئني فقط، بل هي عكس تمامًا ما كان يأمله الناس، كما تعلم اليسار الراديكالي".

وتابع ترامب أن "وولف هو كاتب من الدرجة الثالثة، كان يتآمر مع جيفري إبستين لإيذائي سياسيًا أو بطرق أخرى، وقد ظهر ذلك بوضوح شديد، لذلك سنقاضي وولف على الأرجح بسبب ذلك، وربما تركة إبستين أيضًا، على ما أظن، لكننا بالتأكيد سنقاضي وولف".

🔴: اول تعليق لترامب عن ملفات إبستين قال فيه…



"ليس الأمر أنها تبرئني فقط، بل هي عكس تمامًا ما كان يأمله الناس، كما تعلم اليسار الراديكالي…



وولف وهو كاتب من الدرجة الثالثة، كان يتآمر مع جيفري إبستين لإيذائي سياسيًا أو بطرق أخرى، وقد ظهر ذلك بوضوح شديد، لذلك سنقاضي وولف على… https://t.co/QtBdAWFbz9 pic.twitter.com/x3FcN1z36X — MOATH | معاذ (@M0ATH) February 1, 2026

ويقصد ترامب في الفيديو "مايكل وولف"، وهو كاتب وصحفي أمريكي مثير للجدل، اشتهر بكتاباته عن ترامب، وترامب يكن له العداء والكراهية، ودائمًا ما يهاجمه.

جدير بالذكر أن وثائق جيفري إبستين، الأخيرة، تكشف ورود اسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل متكرر في مجموعة من ملفات إبستين، التي أظهرها مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI).

علاقة إبستين وترامب، فيتو

وتشير الوثائق إلى مناقشات داخلية جرت داخل مكتب التحقيقات الفيدرالية، في الصيف الماضي، حول مزاعم اعتداء جنسية على قاصرات، طالت ترامب وصديقه جيفري إبستين.

وزارة العدل تعيد وثائق جيفري وترامب بعد إزالتها

وظهرت في ملفات أبستين، التي أفرجت عنها وزارة العدل الأمريكية، عن ظهور وثيقة تتضمن قائمة بشكاوى، وصلت عبر خط الإبلاغ الخاص بمكتب التحقيقات الفيدرالية الـFBI، من بينها شكوى قدمتها سيدة تقول: "إنها تعرضت للاعتداء الجنسي من قبل ترامب، عندما كانت في الثالثة عشرة من عمرها"، وهذه المزاعم مشابهة لدعوى تم رفعها في عام 2016 ثم أسقطت بعد ذلك.

ظهور ترامب في ملفات إبستين، فيتو

ونشرت وزارة العدل الأمريكية وثائق متعلقة بجيفري إبستين، المدان جرائم اعتداءات جنسية على قاصرات وشبكة الإتجار بهم، كما واجهت وزارة العدل الأمريكية انتقادات بسبب قلة الوثائق التي ‌تشير ‌لترامب رغم صداقته مع إبستين، لكنها أعادت صورة لترامب إلى موقع النشر العلني نافيةً ما تم وصفه بـ "التستر" على بعض الوثائق الخاصة بورود اسم ترامب في ملفات إبستين.

ظهور ترامب في ملفات جيفري إبستين، فيتو

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية "أ.ف.ب"،، في نوفمبر 2025، أن ديمقراطيون بمجلس النواب الأمريكي نشروا ما وصف بإنها رسائل لإبستين، المدان بجرائم جنسية، تزعم أن ترامب "قضى ساعات" مع ضحية للاتجار بالجنس، وأنه "كان يعرف بشأن الفتيات"، واتهم البيت الأبيض الديمقراطيين بترويج ما وصفوه بـ"رواية زائفة" عن علاقة ترامب وجيفري إبستين.

قالت وزارة العدل الأمريكية، في 21 ديسمبر 2025، إنه تمت استعادة صورة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب كانت قد أزيلت من ذاكرة التخزين المؤقت ⁠لملفات ‍جيفري إبستين، التي نشرتها الوزارة بعد أن قرر المسؤولون أنه لا ⁠يوجد أي من ضحايا إبستين في الصورة.

دونالد ترامب صديق لجيفري إبستين منذ التسعينات

ونفى مسؤولون في وزارة العدل الأمريكية قيامهم بتنقيح صور ووثائق من ملف قضية جيفري ابستين، بهدف حماية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في ظل تصاعد الانتقادات بشأن الإفراج الجزئي عن الوثائق وإخضاعها لرقابة شديدة وملفات إبستين هي وثائق تتعلق بالاتهامات الموجهة إلى جيفري إبستين، المُدان بالاعتداء على قاصرات والاتجار الجنسي بالفتيات القاصرات.

تم نشر فيدية نادر يجمع ترامب وجيفري ابستين المعروف بجزيرته الشهيرة

رفقة فتيات قاصرات يثير الريبة!

فما القصة.......؟ pic.twitter.com/ueRhu3qboS — مشعل (@Mashal2_1) December 4, 2025

يذكر أنه أُزيلت عدة صور تم نشرها عن تورط ترامب في ملفات إبستين، ما أثار غضب الحزب الديمقراطي، وإحدى الصور التي تم إزالتها من الموقع الالكتروني لوزارة العدل الأمريكية أظهرت صورًا مختلفة مبعثرة على قطعة أثاث وداخل دُرج، من بينها صورة واحدة على الأقل لدونالد ترامب.

دونالد ترامب وجيفري إبستين وجيسلين ماكسويل في حفل عام 1992 بنيويورك!pic.twitter.com/Np9YPpDur1 — Sam salah (@kmed112) August 6, 2025

وقال تود بلانش، مساعد المدعي العام الأمريكي: "إن مكتبه أزال الصورة بسبب مخاوف بشأن النساء في الصورة"

ويُعرف دونالد ترامب بأنه كان صديقًا لجيفري إبستين، جيث كانا يترددان على نفس الأوساط الاجتماعية في بالم بيتش ونيويورك خلال التسعينيات، ويظهران معًا في الحفلات لعدة سنوات، وبرغم الوثائق والصور التي جمعت ترامب وإبستين، لكن ترامب ينفي دائما علمه بسلوك إبستين، ويصر على أنه قطع علاقته به قبل أن تبدأ السلطات التحقيق معه.

يذكر أن فضائح ملفات ابستين تضم 3 ملايين وثيقة، بالإضافة إلى ألفي مقطع فيديو و180 ألف صورة، بها تفاصيل صادمة متعلقة بشخصيات ذات نفوذ سياسي واقتصادي، ليس في الولايات المتحدة وحدها وإنما في أنحاء العالم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.