للمرة الثانية، الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي يعرقلون نشر "ملفات إبستين"

للمرة الثانية عرقل الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي يوم الثلاثاء محاولة جديدة من جانب الديمقراطيين لإلزام وزارة العدل بنشر الوثائق المتعلقة بقضية الملياردير جيفري إبستين، الذي مات في زنزانته.



وصوت أعضاء المجلس بـ 211 صوتًا مقابل 210 ضد السماح بالتصويت على قرار طرحته النائب الديمقراطي رو خانا، بشأن نشر ملفات إبستين في غضون 30 يومًا.

وقال النائب عن الحزب الديمقراطي جيم ماكجوفرن في حديث لموقع "أكسيوس" إن هذه "ليست المرة الأخيرة" لتناول النواب لهذه القضية.

بدوره، صرح الجمهوري تيم بيرتشيت بأن هذا القرار "سياسي بحت، ولا علاقة له بحماية الأطفال".

تجدر الإشارة إلى أن الديمقراطيين يطالبون الإدارة الأمريكية بنشر الوثائق المتعلقة بقضية الملياردير الراحل جيفري إبستين، الذي تمت إدانته بتهمة تهريب البشر لغرض الاستغلال الجنسي، بما في ذلك بنات قاصرات.

وبشكل خاص يسعى الديمقراطيون لنشر القائمة المفترضة بأسماء الشخصيات البارزة والمشاهير الذين زاروا مقرات إبستين وحضروا حفلاته المثيرة للشبهات، والذين يعتقد بأن الرئيس دونالد ترامب كان من بينهم.

وفي تصريحاته للصحفيين قلل ترامب من أهمية القضية، متهما الديمقراطيين بفبركة الملف.

وأيد أعضاء الكونجرس الجمهوريون موقف ترامب، فيما واجهت إدارة الرئيس، وخصوصا المدعية العامة بام بوندي، التي تترأس وزارة العدل، انتقادات من جانب أنصار التيار المحافظ المؤيد لترامب عموما، بسبب عدم نشر الملفات المتعلقة بالقضية.

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