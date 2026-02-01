الأحد 01 فبراير 2026
كايزر تشيفز يفوز على زيسكو ويقتنص وصافة المجموعة من الزمالك مؤقتًا

الزمالك
الزمالك
حقق فريق كايزر تشيفز فوزا غاليا على نظيره زيسكو يونايتد بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعتهما في إطار مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

أهداف مباراة كايزر تشيفز وزيسكو

جاء هدف كايزر تشيفز عن طريق مكابي ليليبو في الدقيقة 14.

ترتيب مجموعة الزمالك والمصري في الكونفدرالية 

1- المصري 7 نقاط

2- كايزر تشيفز 7 نقاط

3- الزمالك 5 نقاط

4ـ زيسكو يونايتد بدون نقاط

وفي نفس الجولة يحل الزمالك ضيفًا على المصري البورسعيدي اليوم الأحد على ستاد السويس الجديد في إطار مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

قائمة الزمالك أمام المصري 

وجاءت قائمة الزمالك لخوض اللقاء كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي – مهدي سليمان – محمود الشناوي.

خط الدفاع: أحمد خضري – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – السيد أسامة – أحمد مجدي - محمد إبراهيم- بارون أوشينج.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد السيد – عبد الله السعيد - محمد حمد – أحمد عبد الرحيم "إيشو" – أحمد حمدي - آدم كايد – أحمد شريف – شيكو بانزا – خوان بيزيرا.

خط الهجوم: سيف الجزيري – ناصر منسي – عدي الدباغ.

موعد مباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية 

تنطلق مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي اليوم الأحد في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية 

تنقل مباراة الزمالك والمصري عبر شبكة قنوات بين سبورت الناقل الحصري لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

