الدوري الإسباني، ريال مدريد يفوز على رايو فاليكانو 2-1 في الوقت القاتل

ريال مدريد ضد رايو فاليكانو، فاز فريق ريال مدريد على نظيره رايو فاليكانو، بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "سانتياجو برنابيو" معقل الريال، ضمن الجولة الثانية والعشرين لبطولة الدوري الإسباني "الليجا".

أهداف مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو

تقدم فريق ريال مدريد بالهدف الأول عن طريق فينيسيوس جونيور في الدقيقة الـ15، قبل أن يتعادل رايو فاليكانو في الدقيقة 49 عن طريق دي فروتوس.

وفي الدقيقة العاشرة من الوقت بدلا من الضائع سجل كيليان مبابي هدف فوز ريال مدريد عن طريق ركلة جزاء.

تشكيل ريال مدريد امام رايو فاليكانو

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

الدفاع: فيدريكو فالفيردي - دين هويسين - راؤول أسينسيو - إدوارد كامافينجا.

الوسط: أردا جولر - اوريلين تشواميني - جود بيلينجهام.

الهجوم: ماستانتونو - فينيسيوس جونيور - كيليان مبابي.

ودخل ريال مدريد مباراة اليوم أمام رايو فاليكانو بعد الهزيمة أمام بنفيكا في دوري أبطال أوروبا برباعية لهدفين، أجبرته على خوض منافسات الملحق المؤهل لدور الستة عشر.

ترتيب ريال مدريد ورايو فاليكانو في الدوري الإسباني

بهذه النتيجة يتواجد ريال مدريد بالمركز الثاني برصيد 54 نقطة، خلف برشلونة المتصدر بـ 55 نقطة بعد فوزه أمام إلتشي مساء أمس السبت، بثلاثية لهدف.

فيما يحتل رايو فاليكانو المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري الإسباني، ويملك في رصيده 22 نقطة.

وعلي صعيد متصل يستعد فريق ريال مدريد، لخوض عدة مباريات في بطولتين مختلفتين، خلال شهر فبراير 2026 أبرزها مواجهتي بنفيكا في ملحق دوري الأبطال.

مواعيد مباريات ريال مدريد في شهر فبراير 2026



ريال مدريد ورايو فاليكانو، الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإسباني، يوم الأحد 1 فبراير 2026، 3 عصرًا بتوقيت القاهرة.

فالنسيا وريال مدريد، الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإسباني، يوم الأحد 8 فبراير 2026، 10 مساءً بتوقيت القاهرة.

ريال مدريد وريال سوسيداد، الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإسباني، يوم السبت 14 فبراير 2026، 10 مساءً بتوقيت القاهرة.

بنفيكا وريال مدريد، ذهاب ملحق دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، يوم الثلاثاء 17 فبراير 2026، 10 مساءً بتوقيت القاهرة.

أوساسونا وريال مدريد، الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني، لم يُحدد الموعد بعد.

ريال مدريد وبنفيكا، إياب ملحق دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، يوم الأربعاء 25 فبراير 2026، 10 مساءً بتوقيت القاهرة.

