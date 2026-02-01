منطقة الفيوم لكرة القدم تنظم مهرجان البراعم الثالث لموسم 2026

18 حجم الخط

نظمت منطقة الفيوم لكرة القدم مهرجان البراعم الثالث هذا الموسم، فى إجازة منتصف العام الدراسى، وأقيم فى ملاعب المدينة الرياضية فى "دمو" وشارك فيه أكثر من 350 لاعبا من مواليد 2013، 2014، 2015، 2016.

الفرق المشاركة في المهرجان

شارك فى المهرجان فرق المقاصة وقلهانة والفوايد واهلى الغرق ووطنى الغرق وابشواى والهلال وسيلا وجولدن جيت والساحة الشعبية بالفيوم واطسا .وتم تقسيمهم الى مجموعات حسب المواليد وتقسيم أرض الملعب اإلى 4 ملاعب تناسب اعمار اللاعبين وأدار المباريات حكام منطقة الفيوم لكرة القدم عبد الرحمن ناصر – طه محمد طه –– ابراهيم خفاجة –احمد محمد مصطفى.

دورة الترقي من القسم الرابع

من جهة اخرى واصلت منطقة الفيوم مباريات دورة ترقى القسم الرابع التى يشارك فيها أربعة فرق هى المصريين وسقارة والعدوة والفوايد، وقد لعبت مباراتين خلال هذا الأسبوع، فاز فريق الفوايد على العدوة 2/1 فى المباراة التى أقيمت على ملعب الساحة وأدارها الحكم عمر عيد وبسام عبد المهيمن وأحمد أنور والحكم الرابع محمود الجمال وراقبها الكابتن سيد الشورة

وفى المباراة الثانية فاز فريق المصريين على سقارة 2/1 فى المباراة التى أقيمت على ملعب سنورس وأدارها الحكم علاء صبرى وعاونه كيرلس نزيه ومحمود عبد العليم والحكم الرابع أحمد عنتر، ويحتل فريق الفوايد المركز الأول برصيد 9 نقاط ويليه المصريين 6 نقاط وسقارة 3 نقاط والعدوة فى المركز الرابع بلا رصيد.

تجرى مباريات الجولة الرابعة فى الدور الثانى لدورة الترقى يوم الأربعاء المقبل، بلقاء المصريين وسقارة بملعب سنورس، ويوم الخميس العدوة والفوايد فى ملعب سنورس، وتقام المباريات فى الثانية ظهرا.

