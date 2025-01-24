منطقة الفيوم لكرة القدم تنظم مهرجان البراعم الخامس

نظمت منطقة الفيوم لكرة القدم، اليوم الجمعة، مهرجان البراعم الخامس علي ملاعب المدينة الرياضية بمنطقة "دمو" وشارك في المهرجان 400 لاعب من مواليد 2012 , 2013 , 2014 , 2015.

الأندية المشاركة في مهرجان البراعم الخامس

شارك فى المهرجان فرق المقاصة والفيوم والفوايد والساحة الشعبية واهلى الغرق وابوكساه وطامية وقلهانة"نجوم الفيوم" وشباب ناصر وابشواى والهلال ومطرطارس

وتم تقسيم الفرق الى مجموعات حسب المواليد وتقسيم ارض الملعب الى 5 ملاعب تناسب أعمار اللاعبين

وأدار المباريات حكام منطقة الفيوم لكرة القدم " شريف حسن – احمد سمير – محمد سيد – محمد حمدى – معاذ عزمى ".

وكانت منطقة الفيوم لكرة القدم قد أقامت المهرجان الأول فى ملعب الساحة الشعبية بمدينة الفيوم، وأقامت المهرجانات الثلاث الماضية فى نادى "سيتى كلوب" الفيوم.

ترتيب الدوري المصري بعد الجولة التاسعة

1- بيراميدز 20 نقطة

2- الأهلي 19 نقطة

3- الزمالك 17 نقطة

4- سيراميكا كليوباترا 16 نقطة

5- المصري البورسعيدي 15 نقطة

6- البنك الأهلي 14 نقطة

7- زد إف سي 13 نقطة

8- بتروجيت 13 نقطة

9- الإسماعيلي 12 نقطة

10- فاركو 11 نقطة

11- طلائع الجيش 11 نقطة

12- الاتحاد السكندري 10 نقاط

13- حرس الحدود 9 نقاط

14- سموحة 8 نقاط

15- غزل المحلة 8 نقاط

16- إنبي 7 نقاط



17- مودرن سبورت 7 نقاط

18- الجونة 6 نقاط

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