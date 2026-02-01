الأحد 01 فبراير 2026
الإعدام للمتهم بالتعدي على طلاب المدرسة الدولية بالإسكندرية (فيديو)

محكمة جنايات الإسكندرية
محكمة جنايات الإسكندرية
قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار سمير علي شرباش رئيس المحكمة وبعضوية المستشار طارق إبراهيم أبو الروس والمستشار سامح سعيد سمك والمستشار محمود أحمد الغايش وسكرتير المحكمة عمرو زكي، بمعاقبة المتهم بالتعدي على طلاب بمدرسة شهيرة بالإسكندرية بالإعدام.

قضية المدرسة الدولية بالاسكندرية

وبدأت تفاصيل الواقعة المقيدة بـ قسم شرطة المنتزه ثاني، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة منتزة ثان يفيد تقدم 4 أسر ببلاغات بالقسم، ضد جنايني بأحد المدارس الدولية الشهيرة بالتعدي الجسدي على أبنائهم بحديقة المدرسة.

 

وكشفت التحريات الأولية عن قيام المتهم بالتعدي على 3 فتيات وولد، وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها بالواقعة.

