تأييد حكم الإعدام على سفاح المعمورة بالإسكندرية

أيدت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية، حكم الإعدام الصادر بحق سفاح المعمورة بعد أخذ رأي فضيلة مفتى الجمهورية.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار السيد عبد المطلب سرحان رئيس المحكمة وعضوية كل من المستشار الدكتور أيمن أحمد رمضان والمستشار علاء الدين بسيونى عبد النبى والمستشار شريف عبد المقصود إبراهيم، وسكرتير المحكمة وليد محمد محب.

وبدأت تفاصيل الواقعة المقيدة بقسم شرطة المنتزه ثاني، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة منتزه ثاني يفيد تقدم 4 أسر ببلاغات بالقسم، ضد جنايني بأحد المدراس الدولية الشهيرة بالتعدي الجسدي علي أبنائهم بحديقة المدرسة.

وكشفت التحريات الأولية عن قيام المتهم بالتعدي على 3 فتيات وولد، وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها بالواقعة.

وتبين أن علاقة عمل نشأت بين المتهم والمجنى عليه الأول منذ عام 2021، ونظرا للظروف المالية التى كان يمر بها المتهم وعلمه بوجود مبالغ مالية مع المجنى عليه الأول وامتلاكه بعض العقارات التى يمتلكها وفى بداية عام 2022 استغل المتهم كون المجنى عليه يعتقد أنه يستطيع حل نزاع قضائى فيما بينه وبين آخرين، واستدرجه لمكان الواقعة، وأعد لذلك سلاح أبيض سكين، ليجبر المجنى عليه على التنازل عن ملكيته عقار وكذلك سيارة، وحال ذلك قام المتهم بالاستيلاء على هاتفه المحمول وكارت السحب البنكي، إلا أنه فوجئ باتصال من أهليه المجنى عليه بأمر تغيبه وانهالت عليه الاتصالات الهاتفية، فحاول آنذاك إيهامهم بأن المجنى عليه سيتزوج من سيدة أجنبية، وأنه قد قام ببيع العقار خاصته، وأنه سوف ينتقل إلى مدينة شرم الشيخ لعطله الزواج، وكان ذلك عن طريق رسائل نصية قام بإرسالها من هاتف المجنى عليه.

