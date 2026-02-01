قلق في الجيزة بسبب رائحة دخان قوية، ومصدر يكشف السبب

18 حجم الخط

شهدت مناطق الهرم والطالبية والكونيسة والعمرانية بمحافظة الجيزة خلال اليومين الماضيين انتشار رائحة دخان كثيفة في الهواء، ما أثار قلق عدد كبير من المواطنين وتساؤلاتهم حول أسباب هذه الظاهرة وتأثيرها على الصحة العامة.

سبب رائحة الدخان

وبعد الفحص والمتابعة، أوضح مصدر أنه تم التوصل إلى أن سبب رائحة الدخان يرجع إلى قيام بعض الأفراد باستخدام قطعة أرض فضاء تقع خلف استوديو مصر بمنطقة المريوطية في حرق المخلفات، وهو ما أدى إلى تصاعد الأدخنة وانتشارها في المناطق المجاورة، خاصة مع تغير اتجاهات الرياح.

وأكد مصدر مسئول بمحافظة الجيزة أنه تم رصد الموقع المتسبب في انبعاث الدخان، وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار هذه الواقعة، حفاظًا على صحة المواطنين والبيئة، وحرصًا على الحد من التلوث الناتج عن حرق المخلفات في الأماكن المفتوحة.

ودعا المصدر المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي حالات حرق مخلفات أو انبعاث أدخنة كثيفة قد تضر بالصحة العامة، مؤكدا استمرار المتابعة الميدانية للتعامل مع أي مصادر للتلوث البيئي في نطاق المناطق السكنية.

ويأتي هذا التوضيح في إطار حرص الجهات المعنية على طمأنة المواطنين وتوضيح أسباب الظواهر البيئية الطارئة، والتأكيد على أهمية التعاون المجتمعي للحفاظ على بيئة نظيفة وصحية.

